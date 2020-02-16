Главная Новости
16 февраля • обновлено в 12:50
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Сбросил подругу в реку и утонул сам: в России сняли на камеру горе-шутника

2.8т
Читать материал на украинском

В Санкт-Петербурге мужчина сбросил женщину в реку, после чего прыгнул следом, пытаясь спасти ее. Он утонул, а его спутницу смогли спасти.

Об этом сообщает "МК". По их информации инцидент произошел поздней ночью, а виновник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Река Фонтанка

Река Фонтанка

Около двух часов ночи, на набережной реки Фонтанки 63-летний гражданин Узбекистана перебросил через ограждение моста 48-летнюю женщину. Опомнившись, он попытался спасти ее, протягивая подручные средства, но в итоге прыгнул в воду сам, чтобы вытащить свою спутницу.

Женщину сумели спасти еще до прибытия спасателей, она была госпитализирована с переохлаждением. Мужчина же утонул, его тело позднее было найдено водолазами.

Новости
Украинские заробитчане погибли в России: OBOZREVATEL выяснил страшные детали трагедии

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве в храм Святителя Николая на Бакунинской улице ворвался человек с ножом и напал на священников.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Игорь Никитин
Место
Россия Санкт-Петербург
Теги
криминал Новости России
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
8
Смешно
2
Интересно
13
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Andria Viktor
Andria Viktor
Это верх совершенства-градиент деградации.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ужасть этнический руцкий утонул
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги