"— Вторая свежесть — вот что вздор! Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!"

Воланд "Мастер и Маргарита"

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Все складывается так, что Беларусь постепенно и неуверенно, но начала выходить из тисков Московии. И дело тут не в том, что у Путина не хватит сил и средств оккупировать ее, а в другом. Ведь любое приобретение, которое мы делаем, всегда выходит на один и тот же уровень оценки: стоит ли оно своих денег или усилий? Если нет, то человек откажется от приобретения. Другое дело, что у каждого имеются собственные критерии ценности товара или предмета.

То же самое и с захватом чужих земель. Перед тем, как их захватить, надо четко себе понимать, зачем они тебе нужны. Это как с автомобилем. Почему-то всем хочется получить огромное тачило, у которого здоровенные, брутальные колеса, мощная шестерка или даже восьмерка под капотом и далее – по списку. Но если тебе его кто-то даст в пользование, чтобы ты не мог его продать и взять за него деньги, а только ездить, то очень быстро окажется, что монстр кушает столько бензина, что тебе надо будет выбирать из "покушать" или заправлять машину. А если уж дело дойдет до ремонта, пусть и не серьезного, или даже до замены резины, то ты десять раз подумаешь о том, что же это за счастье такое и во что оно тебе обходится.

Или взять ноутбуки, планшеты и телефоны с приставкой "PRO". Сведущие люди обоснованно предупреждают о том, что если вы не будете зарабатывать этим девайсом деньги, то он вам не нужен. Его оверпрайс просто облегчит вам сверх меры карман, а кроме понтов – ничего не даст. Его дорогие, относительно не PRO устройства, внутренности вам просто не понадобятся и вы зря потратите деньги.

То же самое и с территориями. Зачем они нужны? Чтобы поставить военную базу? Но это – из разряда понтов. Этим вы не заработаете денег, а наоборот, вы будете вынуждены их тратить еще больше, на новую базу. В итоге получается, что захват чужой территории будет стоить санкций и постоянного "вкатывания" денег в свое приобретение.

Скажем, если бы в Крыму и на Донбассе были крупные месторождения нефти, которую можно легко продать, то тут – все понятно, а если нет, то это значит, что ты к собственным регионам-"черным дырам" добавил еще. Причем, в отличии от собственного населения, воспитанного в стиле рабского подчинения и покорности, ты получаешь население второго сорта. Оно будет если не требовать, то просить каких-то подачек, и придется их делать, чтобы сохранять нужный уровень лояльности. Но окончательной лояльности все равно не будет. Как только ситуация пошатнется, оно первым воткнет тебе клинок между лопаток. Так было всегда.

Идеальным же может быть приобретение новой территории, где население уже низведено до состояния рабов и там не нужно будет предпринимать массы мер для его усмирения. Это дорого, грязно и чревато новыми санкциями и прочими вещами. Но есть и население третьего сорта. Оно отличается тем, что уже почувствовало вкус не просто протестов, но реального сопротивления. У себя в РФ Путин истратил десятки, если не сотни миллиардов на то, чтобы выбить эту дурь из голов россиян, и как видно, не вполне удачно. Тот же Хабаровск показал, что население может подняться. Да, это – капля в море, но если таких капель будет несколько и в разных местах, то будет не до шуток.

И вот в этом плане, Москва упустила время аншлюса Беларуси. Все. Население там испортилось. Оно вышло на протесты и это запустило процесс брожения в до этого – застойном болоте. А ведь это процесс живой. Протестующие видят поддержку соседей и вообще – поддержку в мире и потихоньку начинают вытаскивать вату из ушей и входить во вкус.

Лукашенко это четко понимает и поэтому на улицы Минска выехала бронетехника. Но фокус в том, что танки и БТРы в такой ситуации решают не все и чем дальше, тем решают меньше. Все определяет градус подъема гражданского общества. После определенного значения получается как на этом фото.

Москва упустила время аншлюса Беларуси

Оно сделано в Румынии времен свержения Чаушеску. Вот эти бронемашины открыли огонь по людям. В итоге, их таки захватили, а экипажи линчевали прямо на месте. В общем, такое население для Путина становится все более токсичным и такой багаж будет себе дороже. Еще год назад и даже полгода назад аншлюс мог пройти легко и непринужденно, как в Армении, а сейчас уже нет. Население подхватило вирус свободы и он начал менять людей, которые еще вчера были идеальными рабами, даже лучше, чем россияне.

Но теперь – все. Теперь Беларусь для Путина, как осетрина по Воланду. Она утратила свой товарный вид в глазах диктатора. Она все больше превращается из желанного приобретения в проблему, ради которой не стоит рисковать.

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