В Кабо-Верде, в Африке, экипаж из 11 россиян задержан за перевозку 9.5 тонн кокаина. Судно под флагом Панамы следовало в Марокко и сделало вынужденную остановку в порту Прая. Это произошло после того, как один из членов экипажа умер по неустановленной причине. На корабле были обнаружены 9,5 тонн кокаина.

Как стало известно, из сообщения агентства Reuters, от источников в полиции Кабо-Верде, что информация о возможной перевозке наркотиков на судне ESER под управлением российского экипажа поступила от правоохранителей Европейского Союза. В Москве называют европейцев ябедами и отменили все ближайшие вечеринки в Кремле.

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