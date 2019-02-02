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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховної Ради УкраїниВсе статьи автора

Москва опять вляпалась в кокаиновый скандал

5.4т

В Кабо-Верде, в Африке, экипаж из 11 россиян задержан за перевозку 9.5 тонн кокаина. Судно под флагом Панамы следовало в Марокко и сделало вынужденную остановку в порту Прая. Это произошло после того, как один из членов экипажа умер по неустановленной причине. На корабле были обнаружены 9,5 тонн кокаина.

Москва опять вляпалась в кокаиновый скандал

Как стало известно, из сообщения агентства Reuters, от источников в полиции Кабо-Верде, что информация о возможной перевозке наркотиков на судне ESER под управлением российского экипажа поступила от правоохранителей Европейского Союза. В Москве называют европейцев ябедами и отменили все ближайшие вечеринки в Кремле.

Москва опять вляпалась в кокаиновый скандал

Москва опять вляпалась в кокаиновый скандал

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Автор
Борислав БерезаБорислав Береза
Тема
Кокаиновый скандал с Россией в Аргентине
Место
Россия
Теги
Новости РоссииЕСскандалы
Источник
Источник:Facebook Борислава Березы
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Комментарии
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Трамп Парамп
Трамп Парамп
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом- Ввести визы однозначно!!! - лучше один раз заплатить за визу,чем каждый раз платить украинским пограничным и СБУшным попрошайкам на границе.
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Кацапопидары давно сидят на поставках наркоты в Европу и страны СНГ, поэтому нужен визовый режим с жёстким биометрическим контролем для всех граждан Педерашки.
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Тырыщук Василий
Тырыщук Василий
Из-за передоза (на шару) матросик склеил ласты, чем и "спалил" всю партию кокса. Печалька, ай печалька!
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