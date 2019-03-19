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Москва готова к развертыванию ракет: в России сделали тревожное заявление

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Москва готовится к потенциальному развертыванию ракет средней дальности со стороны США.

Об этом заявили в МИД России. В ведомстве уточнили, что Россия не пойдет на уничтожение комплексов с ракетой 9М729, из-за которой Вашингтон обвиняет Москву в нарушении Договора о ракетах о средней и меньшей дальности.

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"На уничтожение комплексов с нашей ракетой 9М729, которая без каких-либо на то оснований объявлена Вашингтоном противоречащей договору, мы пойти не можем", — заявили в МИД.

"США ведут активную разработку новых ракетных систем средней дальности. Вынуждены готовиться к их потенциальному развёртыванию. При этом мы категорически не приемлем попыток извратить объективную логику поддержания военно-стратегического баланса и интерпретировать наши ответные шаги как ракетную угрозу со стороны России", — добавили в ведомстве.

Россия не будет уничтожать ракеты

Россия не будет уничтожать ракеты

RT

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Место
Россия
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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