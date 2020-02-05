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7 февраля • обновлено в 08:14
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Мог убить одним ударом: на перевале Дятлова чуть не повторилась трагедия с туристами

10.7т
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В России, на злополучном перевале Дятлова, в 2019 году чуть не повторилась жуткая трагедия. В этой же местности на исследователя Сергея Фадеева, который приехал искать причину гибели туристов в 1959 году, набросился медведь.

Как рассказал сам турист "КП", у них была группа из 10 человек. "Лагерь мы разбили в двух километрах от перевала. И вот в один из дней я решил подняться на перевал. Мне надо было уточнить место, где находилась палатка группы Дятлова, и собрать доказательства. Никто из группы со мной не пошел. Я поднялся на перевал повыше того места, где стояла палатка", – рассказал он.

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Перевал Дятлова

Перевал Дятлова

ТАСС

Там он и встретился с животным. "Одного удара лапой мне бы хватило, чтобы погибнуть", – говорит Фадеев.

В этот момент мужчина увидел альпеншток (прямая металлическая палка), который ранее воткнул в землю внизу горы. Он схватил его, сделал выпад на медведя и закричал: "Стоять!"

Мужчине повезло, так как медведь резко остановился, а затем убежал прыжками вверх по горе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что группа студентов могла погибнуть на перевале Дятлова в результате удара новейшего оружия с непонятным эффектом.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Россия
Тег
Новости России
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Сизых Антон
Сизых Антон
Бросьте. Тела принесены, съемки подложны - вся и "тайна" перевала. Ни один дятловед, писатель, журналист не вправе отвечать на вопрос: откуда у Тибо месячная щетина в морге, почему на снимках Дятлова на перевале все лыжи без креплений, и т.д., и т.д., и т.д. Запретных вопросов пропасть. Все ответы тут - https://gorojanin-iz-b.livejournal.com/85272.html
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кацaпские байки!
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