Мог убить одним ударом: на перевале Дятлова чуть не повторилась трагедия с туристами

В России, на злополучном перевале Дятлова, в 2019 году чуть не повторилась жуткая трагедия. В этой же местности на исследователя Сергея Фадеева, который приехал искать причину гибели туристов в 1959 году, набросился медведь.

Как рассказал сам турист "КП", у них была группа из 10 человек. "Лагерь мы разбили в двух километрах от перевала. И вот в один из дней я решил подняться на перевал. Мне надо было уточнить место, где находилась палатка группы Дятлова, и собрать доказательства. Никто из группы со мной не пошел. Я поднялся на перевал повыше того места, где стояла палатка", – рассказал он.

Перевал Дятлова ТАСС

Там он и встретился с животным. "Одного удара лапой мне бы хватило, чтобы погибнуть", – говорит Фадеев.

В этот момент мужчина увидел альпеншток (прямая металлическая палка), который ранее воткнул в землю внизу горы. Он схватил его, сделал выпад на медведя и закричал: "Стоять!"

Мужчине повезло, так как медведь резко остановился, а затем убежал прыжками вверх по горе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что группа студентов могла погибнуть на перевале Дятлова в результате удара новейшего оружия с непонятным эффектом.

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