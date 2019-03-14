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Мир отвернулся: почти половина россиян осознала последствия оккупации Крыма

1.7тЧитать материал на украинском

Россияне считают, что аннексия Крыма негативно повлияла на международное положение Российской Федерации.

Это следует из опроса жителей РФ согласно данным исследований ООО "инФОМ" в рамках заказа Фонда "Общественное мнение". Предыдущий опрос проводился два года назад.

Так, 46% россиян считают, что захват Крыма сказался скорее отрицательно, 26% отмечают положительное влияние, 7% вообще не заметили изменений. Отметим, что в 2017 году скептиков было меньше – 42%.

В то же время почти половина опрошенных – 46% - уверены, что после оккупации украинского полуострова к россиянам в мире стали относится хуже. 28% считают, что отношение в целом не изменилось, 11% уверены, что мир стал к ним добрее, а 15% затруднились ответить.

Оккупация Крыма

Оккупация Крыма

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Мир отвернулся: почти половина россиян осознала последствия оккупации Крыма

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские пограничники поймали бежавшего из Крыма наемника, который "устал воевать на чужбине".

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Россия
Тег
опрос
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