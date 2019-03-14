Мир отвернулся: почти половина россиян осознала последствия оккупации Крыма

Россияне считают, что аннексия Крыма негативно повлияла на международное положение Российской Федерации.

Это следует из опроса жителей РФ согласно данным исследований ООО "инФОМ" в рамках заказа Фонда "Общественное мнение". Предыдущий опрос проводился два года назад.

Так, 46% россиян считают, что захват Крыма сказался скорее отрицательно, 26% отмечают положительное влияние, 7% вообще не заметили изменений. Отметим, что в 2017 году скептиков было меньше – 42%.

В то же время почти половина опрошенных – 46% - уверены, что после оккупации украинского полуострова к россиянам в мире стали относится хуже. 28% считают, что отношение в целом не изменилось, 11% уверены, что мир стал к ним добрее, а 15% затруднились ответить.

Оккупация Крыма

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские пограничники поймали бежавшего из Крыма наемника, который "устал воевать на чужбине".

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