Медведев рассказал, как Грузия "обьявила России войну"

Действия властей Грузии в Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года якобы можно было расценивать, как "объявление войны России".

Об этом заявил во ВКонтакте заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который в 2008 году был президентом России.

"По сути, речь шла об объявлении войны Российской Федерации. Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость", – отметил он.

По мнению Медведева, в противном случае Закавказье превратилось бы в пороховую бочку, что для России было абсолютно неприемлемо.

"Россия, и это надо четко понимать, никогда не допустит нападения на наших граждан, где бы это ни происходило. Наш ответ всегда будет абсолютно адекватен сложившимся обстоятельствам в целях стабильности и безопасности как в нашей стране, так и во всем мире", – добавил замглавы Совбеза РФ.

Скрин ВКонтакте

Как писал OBOZREVATEL, 12 лет назад колонна российской бронетехники вторглась на территорию Грузии и началась военная агрессия со стороны РФ.

Жертвами агрессии стали 412 граждан Грузии, из которых 228 мирных жителей. Россия не вернула свою армию на довоенные позиции, и каждый год блокирует принятие резолюции ООН о беженцах. Таким образом, десятки тысяч человек не могут вернуться в свои дома.

Ранее OBOZREVATEL вспоминал, как началась российско-грузинская война.

Также была опубликована инфографика с итогами войны 2008 года.