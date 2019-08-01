Масштабы шокируют: жуткий пожар в Сибири показали из космоса

Масштабные лесные пожары в сибирской тайге (РФ), которые пылают уже неделю, показали со спутника.
Фото опубликовала пресс-служба "Роскосмоса" на официальном сайте. Отмечается, что государственная корпорация мониторила ситуацию с возгораниями в ЕАО, Республике Саха, Республике Бурятия, Иркутской области, Красноярском и Хабаровском крае.
Иллюстрация. Пожары в сибирской тайге
Pravda.rv.ua
Кроме того, "Роскосмос" заметил наводнения в Дальневосточном федеральном округе, подтопления в Тыве, Пермском крае и Иркутской области.
Ранее в МЧС РФ заявляли, что спасателям известно о пятистах очагах пожаров на территории Сибири, причем их площадь увеличивается.
По оценке министра природных ресурсов России Дмитрия Кобылкина, причиной возгорания могли стать сухие грозы, но рассматриваются и другие версии, в том числе об умышленном поджоге.
Фото возгораний со спутника
roscosmos.ru
Отметим, ранее снимок масштабных пожаров в РФ из космоса показал научно-исследовательский центр "Планета":
Фото возгораний со спутника
planet.iitp.ru
Как сообщал OBOZREVATEL:
Стало известно, что в российской Сибири горит почти 3 миллиона гектаров тайги.
В связи с природными пожарами в пострадавших регионах ввели режим черезвычайной ситуации.
В социальных сетях среди россиян развернулись различные акции, где звезды и простые пользователи призывают чиновников тушить пожары. Известный российский комик Семен Слепаков раскритиковал власти РФ за бездействие во время катастрофических пожаров в Сибири.
Разразился критикой и шоумен, муж примадонны Аллы Пугачевой Максим Галкин.
К протесту присоединился даже голливудский актер Леонардо ди Каприо.
Дым от пожара дошел даже до российской Читы (столица Забайкалья), парализовав работу аэропорта.
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