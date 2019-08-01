Масштабы шокируют: жуткий пожар в Сибири показали из космоса

Масштабные лесные пожары в сибирской тайге (РФ), которые пылают уже неделю, показали со спутника.

Фото опубликовала пресс-служба "Роскосмоса" на официальном сайте. Отмечается, что государственная корпорация мониторила ситуацию с возгораниями в ЕАО, Республике Саха, Республике Бурятия, Иркутской области, Красноярском и Хабаровском крае.

Иллюстрация. Пожары в сибирской тайге Pravda.rv.ua

Кроме того, "Роскосмос" заметил наводнения в Дальневосточном федеральном округе, подтопления в Тыве, Пермском крае и Иркутской области.

Ранее в МЧС РФ заявляли, что спасателям известно о пятистах очагах пожаров на территории Сибири, причем их площадь увеличивается.

По оценке министра природных ресурсов России Дмитрия Кобылкина, причиной возгорания могли стать сухие грозы, но рассматриваются и другие версии, в том числе об умышленном поджоге.

Фото возгораний со спутника roscosmos.ru

Отметим, ранее снимок масштабных пожаров в РФ из космоса показал научно-исследовательский центр "Планета":

Фото возгораний со спутника planet.iitp.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

Стало известно, что в российской Сибири горит почти 3 миллиона гектаров тайги.

В связи с природными пожарами в пострадавших регионах ввели режим черезвычайной ситуации.

В социальных сетях среди россиян развернулись различные акции, где звезды и простые пользователи призывают чиновников тушить пожары. Известный российский комик Семен Слепаков раскритиковал власти РФ за бездействие во время катастрофических пожаров в Сибири.

Разразился критикой и шоумен, муж примадонны Аллы Пугачевой Максим Галкин.

К протесту присоединился даже голливудский актер Леонардо ди Каприо.

Дым от пожара дошел даже до российской Читы (столица Забайкалья), парализовав работу аэропорта.

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