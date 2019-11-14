"Мамочки, как страшно!" В сети показали первые кадры со стрельбы в Благовещенске

В сети показали видео, снятое в первые минуты после стрельбы в Амурском колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Благовещенск, Россия).

Кадры комментирует местная жительница, которой и удалось их заснять. "Такая, ребята, у нас тут обстановка. Мамочки, как страшно! Сейчас на носилках выносить детей будут, кто тяжелый", – говорит она. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Стрельба в колледже в Благовещенске Скриншот с видео

Женщина, по всей видимости, работает рядом с техникумом.

"У меня на работе в магазине здесь спрятали девчонку, совсем молоденькую учительницу, которую он выкинул с кабинета, в котором он первый раз выстрелил. Я в шоке! Охранник пропустил его, просто пропустил", – кричит она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в подмосковной Ивантеевке подросток устроил теракт в школе. Ученик 9-А класса пришел с травматическим пистолетом своего отца и петардами. Первой он выстрелил в голову учительнице информатики.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.