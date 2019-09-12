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12 сентября • обновлено в 16:20
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Максим Мирович
Максим Мирович
Белорусский блогер Все статьи автора

Ужасы российских подъездов

1.7т

Так, друзья — сегодня будет большой и очень интересный пост про ужасы российских подъездов.

Лично для меня всегда большой загадкой является то, как люди умудряются жить в таких условиях — я время от времени смотрю на эти фотоснимки или на видео в интернете и каждый раз поражаюсь.

В комментариях к постам с подобными фотографиями обычно пишут, что и в Беларуси и в Украине есть такие подъезды — но во-первых, честно говоря, в Беларуси я уже давно не видел такой жести, а во-вторых, в отличие от "бедных" Беларуси и Украины Россия позиционирует себя как "богатую сырьевую сверхдержаву" — в таком случае почему бы не привести в порядок все эти страшные подъезды? Вот загадка-то, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

И ещё одной загадкой для меня является отношение россиян к самой проблеме загаженных подъездов — большинству, видимо, всё равно, а немногочисленные "активисты" больше занимаются тем, что годами донимают местные администрации письмами и жалобами, а также показывают репортёрам СМИ страшные облупленные стены — посмотрите, мол, как о нас государство не забоится! Что мешает этим людям пустить энергию в конструктивное русло, собрать с каждой квартиры по $10-$20 и самостоятельно решить все проблемы — для меня большая тайна.

Итак, в сегодняшнем посте — смотрим на ужасы российских подъездов и думаем, что со всем этим делать.

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02. Для начала давайте посмотрим, как выглядят входные группы в те самые подъезды. Типичный вход в российский подъезд выглядит примерно так, как вот на этом фотоснимке, сделанном Сашей Беленьким. Тяжёлая грубо сваренная металлическая дверь, часто без ока и малейшего намёка на стекло (что само по себе выглядит очень депрессивно). Дверь чаще всего обклеена десятками объявлений вроде "деньги в долг куплю квартиру", причём объявления часто клеятся на дверь даже в случае наличия доски объявлений.

03. Входная группа в старый дом, зимний фотоснимок. Объясните мне — для чего двери в подъезд делать металлическими, чтобы что? Они, в отличие от квартирных дверей, никак не защищают от взлома квартиры, но при этом своим общим ушатанным и страшным видом создают ощущение жизни внутри мусорного бака.

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04. Что ещё очень неприятно — часто металлическая входная дверь в подъезд сделана даже не на заводе, а словно бы сварена какими-то кустарями, часто криво и неровно. Вот на этом фото, юмористически подписанным как "Трампа поймали во время попытки загадить российский подъезд" можно увидеть как раз такую дверь. Кстати, судя по следам клея — она была загажена объявлениями не только снаружи, но и изнутри.

05. Сразу за входной группой в подъезде обычно начинаются почтовые ящики — во многих российских подъездах они часто бывают с сорванными и перекрученными какой-то неведомой страшной силой дверцами, а ещё иногда бывают просто сожженными. В Беларуси я помню такие штуки в некоторых неблагополучных минских районах в период девяностых годов — но уже давно такого не видел.

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06. Вот ещё один очень хороший фотоснимок, на котором наглядно видны такие перекрученные неведомой страшной силой почтовые ящики с частично выломанными дверями, а также прочая жесть — вроде давно осыпавшейся со стен побелки. Скажите — кто мешает жильцам купить мешок шпатлёвки и трёхлитровую банку краски да и привести стены в порядок? Почтовые ящики, кстати, тоже стоят относительно небольших денег.

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07. Более запущенный пример — судя по всему, в этом доме вообще не было ремонта со времён царя Гороха, т.е. ни разу. Как можно так жить? Если бы я каждый день спускался по такой лестнице из дома — то на весь день было бы настроение испорчено.

08. Нередко в подъезде недалеко от входа сваливают также и всякий ненужный хлам — как можно, например, увидеть вот на этом снимке. Какие-то кровати, поломанные кресла — как можно среди всего этого жить, а?

09. Если в доме более пяти этажей, то поднявшись по лестнице повыше — вы увидите лифт. Лифт в загаженном подъезде будет выглядеть примерно вот так — облупленные стены вокруг дверей, остатки каких-то объявлений, погнутые неведомой страшной силой алюминиевые накладки и сожжённые зажигалкой кнопки вызова лифта и этажей. Одно время кноки пытались делать антивандальными — алюминиевыми, но такая пиндосская хитрость не останавливала деятельную натуру лифтовых вандалов — и они в порядке сатисфакции сжигали кнопки "стоп" и "вызов диспетчера":

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10. Внутреннее убранство лифта выглядит как-то так. Хорошенько прописянный Обамой правый угол, доска с говгорекламой, исписанные маркером стены. Самая дичь заключается в том, что на стенах лифта пишут чаще всего жители самого подъезда. Так и хочется сказать — "люди, вы что, вы же здесь живете".

11. Ещё один жуткий лифт:

12. Тоже очень страшное фото:

13. И вот. Что за страшное чудовище колотило в почтовые ящики рогами?

14. А как вам такое? На одном из новостных сайтов этот снимок был опубликован в новости с названием "Разносчик пиццы в Ростове побоялся заходить в подъезд". Оно и понятно — я бы тоже побоялся.

15. Говоря про записянные подъезды, я кстати ничуть не утрирую — недавно в соцсети попало видео со скрытой камеры, установленной в одном из российских подъездов — на котором наглядно видно, как люди, пардон, справляют нужду в мусоропровод и рядом с ним. Кем надо быть, чтобы так загадить свой дом?

Вместо эпилога хочется вставить одну цитату из бессмертного романа Владимира Войновича "Москва-2042" — в которой автор максимально близко подошёл к разгадке тайны загаженных подъездов:

– Дерьмократия! – рявкнул Симыч. – В демократии ничего хорошего нет. Если случается пожар, тогда все демократы и все плюралисты ищут того одного, который их выведет. Эти хваленые демократии уже давно разлагаются, гибнут, погрязли в роскошной жизни и порнографии. А нашему народу это не личит. Наш народ всегда выдвигает из своей среды одного того, который знает, куда идти.

Я тогда первый раз заподозрил, что под этим одним он имеет в виду себя.

Сейчас некоторые говорят, что это он, попав на Запад, так сильно переменился. А я говорю, он всегда был такой. Однажды, я помню (в этот раз, кстати, он тоже ел перловую кашу), мы говорили об Афганистане и я сказал, что эта война ужасная. А он сказал, ужасная, но необходимая. Потому что, когда мы заглотчиков прогоним, нам все равно будет нужен выход к Индийскому океану.

Я ему сказал:

– Симыч, прежде чем заботиться о выходе к Индийскому океану, ты бы хоть немножко выход из своего подвала привел в порядок. Доски какие-нибудь положил бы, а то ведь такая грязища, что утонуть можно.

16. Предвосхищая вопрос в стиле "автор, а покажи как твой подъезд выглядит, а начни с себя" публикую фоточку своего подъезда — снимок уже не слишком новый, сейчас цветов в три раза больше. Не супер-круто, но просто аккуратно и чисто, это обычный белорусский подъезд в центре Минска.

Такие дела.

А как вы думаете — почему в России такие загаженные подъезды? Может быть, там на самом деле Обама писяет по ночам? Напишите в комментариях, интересно.

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Автор
Максим Мирович Максим Мирович
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник: Facebook Максима Мировича
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Прощевай Остаточный
Прощевай Остаточный
Трущобы Украины. Особо печально выглядит Одесса и Харьков. https://fishki.net/2479736-iznanka-ukrainy-gorodskie-truwoby.html
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
https://progomel.by/opinion/2018/08/69312.html
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Maxonin Igor, Дык эта скотина малолетняя сюда Гомельский подъезд воткнула?!
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Прощевай Остаточный
Прощевай Остаточный
А что ж этот свидомый автор не покажет фото этих же подьездов после ремонта. http://spravedlivo.center/articles/kurgan-zhek-vpervye-za-10-let-otremontiroval-podezdy-mnogokvartirnogo-doma/
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