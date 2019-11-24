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24 ноября • обновлено в 22:28
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Путин звонил ей за помощью: в России умерла известная языковед

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В Санкт-Петербурге в воскресенье, 24 ноября, умерла экс-ректор и президент Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая.

Об этом сообщают "РИА Новости". Женщине было 83 года, она скончалась от онкологического заболевания.

Предварительно, похороны назначены на среду, 27 ноября.

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Людмила Вербицкая и Владимир Путин

Людмила Вербицкая и Владимир Путин

Пул N3

Вербицкую называли светилом русской лингвистики. Она – кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" и обладательница французского ордена Почетного легиона.

Женщина была ректором СПбГУ с 1994 по 2008 годы. После этого она стала президентом учебного заведения. Также она почетный президент Российской академии образования.

Людмила Вербицкая

Людмила Вербицкая

В 2017 году Вербицкая выступила за введение обязательного экзамена по русскому языку для кандидатов в депутаты. Она отметила, что, судя по их речи, "политикам есть чему поучиться".

Известен также случай, когда ученой с борта самолета звонил президент РФ Владимир Путин, чтобы проконсультироваться по поводу ударения в слове. Она была его консультантам по правилам русского языка.

"У Людмилы Алексеевны что ни спросишь, она прямо в эту же секунду – все знает", – сказал о ней Путин на одном из заседаний Госсовета в декабре 2015 года.

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Место
Россия Санкт-Петербург
Теги
русский язык смерть фотографии видео
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