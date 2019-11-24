Путин звонил ей за помощью: в России умерла известная языковед

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 24 ноября, умерла экс-ректор и президент Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая.

Об этом сообщают "РИА Новости". Женщине было 83 года, она скончалась от онкологического заболевания.

Предварительно, похороны назначены на среду, 27 ноября.

Людмила Вербицкая и Владимир Путин Пул N3

Вербицкую называли светилом русской лингвистики. Она – кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" и обладательница французского ордена Почетного легиона.

Женщина была ректором СПбГУ с 1994 по 2008 годы. После этого она стала президентом учебного заведения. Также она почетный президент Российской академии образования.

Людмила Вербицкая

В 2017 году Вербицкая выступила за введение обязательного экзамена по русскому языку для кандидатов в депутаты. Она отметила, что, судя по их речи, "политикам есть чему поучиться".

Известен также случай, когда ученой с борта самолета звонил президент РФ Владимир Путин, чтобы проконсультироваться по поводу ударения в слове. Она была его консультантам по правилам русского языка.

"У Людмилы Алексеевны что ни спросишь, она прямо в эту же секунду – все знает", – сказал о ней Путин на одном из заседаний Госсовета в декабре 2015 года.

Как писал OBOZREVATEL:

Недавно в возрасте 41 года умер директор Института актуальной экономики, лидер "Новой России" Никита Исаев. Он жестко критиковал власти своей страны за войну на востоке Украины и подчеркивал, что это вылилось в непоправимые последствия для страны-агрессора.

Пресс-секретарь Исаева Александр Макаренко сообщил, что политик умер в поезде на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов. По его словам, смерть не носит криминальный характер.

Россияне заметили странный нюанс в гибели политика, связав это с его оппозиционными взглядами.

После случившегося в РФ заговорили о катастрофической нехватке молодых лиц в политических кругах.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.