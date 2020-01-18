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18 января • обновлено в 13:28
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"Люблю, буду рожать": история 13-летней беременной школьницы "взорвала" Россию

2.8т
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Школьница, которая забеременела от своего друга в Красноярском крае России, живет с "любимым" с согласия родителей и собирается рожать.

В истории о 13-летней Вике появились неоднозначные детали - девочка якобы забеременела от 20-летнего парня, который живет на соседней улице в ее поселке, пишет "КП Красноярск" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По информации издания, родители девочки знали о том, что та встречается со взрослым соседом и даже были довольны "хорошим парнем" пока не узнали о беременности.

Новости
В России 13-летняя школьница забеременела от 10-летнего друга: детали шокирующей истории

В России забеременела 13-летняя школьница

В России забеременела 13-летняя школьница

krsk.kp.ru

Когда девочка заявила, что хочет рожать ребенка, ее мама подписала отказ на аборт. Местный журналист пишет, что школьница выглядит старше своего возраста и курит сигареты.

По факту совращения несовершеннолетней в полиции на данный момент идет расследоване. Злоумышленнику грозит до четырех лет лишения свободы.

Дом, где живет 20-летний парень

Дом, где живет 20-летний парень

krsk.kp.ru

Ранее OBOZREVATEL писал, 13-летняя школьница из России находится на седьмой неделе беременности. Для наблюдения ее госпитализировали в больницу под Красноярском.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Россия
Тег
беременность
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да абсолютно нормально РФ страна Кавказа и Азии там это в порядке вещей это у нас у славян это не принято а в РФ это обыденная вещь когда женятся и выходят за муж несовершеннолетние,кавказ Россия мусульманская страна там это нормально
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Dell Alex
Dell Alex
Т.е. когда чеченский чиновник силой берет несовершеннолетнюю в жены - это нормально ))) Когда за изнасилование несовершеннолетних дают условный срок - это нормально. А тут дурня посадят на 4 года, сломают жизнь и психику, девка останется без мужа, ребенок без отца. Все довольны. Страна просто поразительной логики...
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Nemo Александр
Nemo Александр
Какие красноречивые фотографии. Вяликая империя при пу расцвела.
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