"Люблю, буду рожать": история 13-летней беременной школьницы "взорвала" Россию

Школьница, которая забеременела от своего друга в Красноярском крае России, живет с "любимым" с согласия родителей и собирается рожать.

В истории о 13-летней Вике появились неоднозначные детали - девочка якобы забеременела от 20-летнего парня, который живет на соседней улице в ее поселке, пишет "КП Красноярск" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По информации издания, родители девочки знали о том, что та встречается со взрослым соседом и даже были довольны "хорошим парнем" пока не узнали о беременности.

В России забеременела 13-летняя школьница krsk.kp.ru

Когда девочка заявила, что хочет рожать ребенка, ее мама подписала отказ на аборт. Местный журналист пишет, что школьница выглядит старше своего возраста и курит сигареты.

По факту совращения несовершеннолетней в полиции на данный момент идет расследоване. Злоумышленнику грозит до четырех лет лишения свободы.

Дом, где живет 20-летний парень krsk.kp.ru

Ранее OBOZREVATEL писал, 13-летняя школьница из России находится на седьмой неделе беременности. Для наблюдения ее госпитализировали в больницу под Красноярском.

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