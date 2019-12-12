Лужкова похоронили в закрытом гробу: стала известна причина

Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова проводили в последний путь в закрытом гробе по желанию родственников.

Как передает "РИА Новости", проститься с Лужковым, кроме родных и близких людей, пришло и руководство РФ.

"Пусть он останется в памяти живым, энергичным человеком", – рассказали родственники умершего.

Новости Лужков мог быть президентом России

Отметим, что на траурной церемонии была вдова Елена Батурина с детьми. Проститься с Лужковым пришли президент РФ Владимир Путин, действующий мэр Москвы Сергей Собянин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и многие другие политики и чиновники.

Отпел покойного лично патриарх РПЦ Кирилл. Гроб с телом вынесли из храма под колокольный перезвон. Перед выходом выстроилась рота Почетного караула, которая отдала последние почести Лужкову. Экс-мэра похоронят на Новодевичьем кладбище Москвы.

Путин на похоронах Лужкова

Похороны Лужкова

Владимир Путин

Путин с семьей Лужкова

Путин и вдова Лужкова Елена Батурина

Путин с семьей Лужкова

Похороны Лужкова

Путин и Батурина

Прощание с Лужковым

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