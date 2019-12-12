Лужкова похоронили в закрытом гробу: стала известна причина

Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова проводили в последний путь в закрытом гробе по желанию родственников.
Как передает "РИА Новости", проститься с Лужковым, кроме родных и близких людей, пришло и руководство РФ.
"Пусть он останется в памяти живым, энергичным человеком", – рассказали родственники умершего.
Отметим, что на траурной церемонии была вдова Елена Батурина с детьми. Проститься с Лужковым пришли президент РФ Владимир Путин, действующий мэр Москвы Сергей Собянин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и многие другие политики и чиновники.
Отпел покойного лично патриарх РПЦ Кирилл. Гроб с телом вынесли из храма под колокольный перезвон. Перед выходом выстроилась рота Почетного караула, которая отдала последние почести Лужкову. Экс-мэра похоронят на Новодевичьем кладбище Москвы.
Путин на похоронах Лужкова
Похороны Лужкова
Владимир Путин
Путин с семьей Лужкова
Путин и вдова Лужкова Елена Батурина
Путин с семьей Лужкова
Похороны Лужкова
Путин и Батурина
Прощание с Лужковым
Как сообщал OBOZREVATEL:
10 декабря на 84-м году жизни умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. По данным СМИ, он скончался после операции на сердце.
Позже российский продюсер Бари Алибасов прокомментировал смерть Лужкова.
Также стало известно, какое наследие оставил Юрий Лужков.
Отметим, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков резко высказывался в отношении Украины и поддерживал "российский" Крым.
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