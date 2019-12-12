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12 декабря • обновлено в 15:48
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Лужкова похоронили в закрытом гробу: стала известна причина

6.3т
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Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова проводили в последний путь в закрытом гробе по желанию родственников.

Как передает "РИА Новости", проститься с Лужковым, кроме родных и близких людей, пришло и руководство РФ.

"Пусть он останется в памяти живым, энергичным человеком", – рассказали родственники умершего.

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Лужков мог быть президентом России

Отметим, что на траурной церемонии была вдова Елена Батурина с детьми. Проститься с Лужковым пришли президент РФ Владимир Путин, действующий мэр Москвы Сергей Собянин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и многие другие политики и чиновники.

Отпел покойного лично патриарх РПЦ Кирилл. Гроб с телом вынесли из храма под колокольный перезвон. Перед выходом выстроилась рота Почетного караула, которая отдала последние почести Лужкову. Экс-мэра похоронят на Новодевичьем кладбище Москвы.

Путин на похоронах Лужкова

Путин на похоронах Лужкова

Похороны Лужкова

Похороны Лужкова

Владимир Путин

Владимир Путин

Путин с семьей Лужкова

Путин с семьей Лужкова

Путин и вдова Лужкова Елена Батурина

Путин и вдова Лужкова Елена Батурина

Путин с семьей Лужкова

Путин с семьей Лужкова

Похороны Лужкова

Похороны Лужкова

Путин и Батурина

Путин и Батурина

Прощание с Лужковым

Прощание с Лужковым

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Юрий Лужков Владимир Путин
Место
Россия Москва
Тег
Новости России
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фил филька
фил филька
интересно будут упоротые пляски на костях устраивать? да что я спрашиваю. канеш будут. им ничего не чуждо)
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Руденко Вован
Руденко Вован
фил филька, особенно если это кости врагов,а если ближе к делу попа и путину подтягиваются к друзьям.
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