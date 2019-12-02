Сообщения о том, что уже согласован вопрос о формировании "совместных" парламента и правительства для России Беларуси, говорит о том, что вот-вот будет де-юре оформлен аншлюс, который де-факто уже произошел. За те полгода, когда в республику вошли российские войска, они полностью переключили на себя основные каналы управления войсками и собственно говоря, армия Беларуси перестала существовать, как впрочем, и сама Беларусь.

Теперь будет проведено фактическое присоединение этой территории, пусть даже в какой-то экзотической форме, но это ненадолго. Когда церемонии станут ненужными и обременительными, произойдет унификация, после чего Беларусь, скорее всего – областями, а не целостной республикой, просто растворится в огромном лепрозории.

Уже не важно, сколько времени понадобится, чтобы все это оформить именно таким образом, поскольку аншлюс, как таковой – прошел примерно так же как это произошло с аншлюсом Австрии в 1938 году. Ни протестов, ни выстрелов, ни единого заметного сопротивления, подобного тому, что в это же самое время происходит в Гонконге или Чили. Хотя причины, которые подняли людей на протест там и что не подняло людей в Беларуси сейчас, просто не стоит сравнивать.

Теперь уже со всей определенностью можно говорить об аншлюсе, как о свершившемся факте и о последствиях, которые за ним последуют или нет. Первый и самый важный вывод. Беларусь утратила то, что досталось ей даром и чего она так и не смогла оценить – независимость. Причем, получила она ее практически одновременно с соседями – Литвой и Латвией, а на пару лет раньше фактическую независимость получила Польша, но сравнивать эти страны с новой колонией РФ, просто не имеет смысла.

Имея выбор двигаться на Запад или на Восток, Беларусь тупо стояла на месте, продолжая делать примерно то же, что и при совке. За это время она не смогла создать ни современной промышленности, ни современного аграрного сектора. Ее продукция практически никому не нужна, и если кто-то что-то такое покупает, то лишь потому, что это продается по демпинговым ценам.

Лукашенко долго и нудно рассказывал своим гражданам о том, что без Московии им не выжить. В первую очередь, из-за газа, а во вторую, что их продукцию никто не станет покупать, кроме РФ. И вот он слил страну в тот момент, когда альтернативного газа на границах страны стало как грязи. Бери его хоть из Польши, хоть из Литвы сколько хочешь.

Что же касается современности и качества выпускаемой продукции, то все это может и должен регулировать рынок, а не государственные структуры. Тут просто не о чем спорить, поскольку возьми любой продукт или изделие, произведенные в Белоруссии и в соседней Европе, и если тебя угораздит стать обладателем "г" из Белоруссии, то возникнет вопрос "Зачем?". Зачем на это потратил деньги?

И можно говорить что угодно, но если за 30 лет так и не смогли наладить выпуск нормальной, конкурентоспособной продукции, то тут уж, что уж! И что самое главное, Лукашенко культивировал и взращивал в сознании своего населения ущербность и второсортность, с которым они успешно сжились, и кстати, плюнули на собственный "сорт" и решили, что его на хлеб не намажешь. В итоге, они остались индифферентными к продаже собственной страны, вместе с ними. Собственно говоря, уже давно понятно, что там Майданов не может быть в принципе, потому не будет и в момент формализации аншлюса. Они даже не попытались, как иранцы.

Да, пройдет какое-то время и все изменится. Метрополия и так на ладан дышит, хоть и демонстрирует болезненную бодрость и суетливость, а включение новой территории окажется еще одним хомутом на шее. Они после Крыма взвыли, а тут нахлебников поболее будет. Так вот, когда эта замшелая кляча рухнет и перестанет дышать, Лукашенко будет признан изменников, а его имя станет нарицательным, как Иуда. Но это будет потом. Намного позже, а сейчас – тишина.

Но что же из всего этого получается? В первую очередь, противник теперь стоит и на всем протяжении нашей северной границы. Это, безусловно – минус. Но с другой стороны, для НАТО закончились игры. Теперь не только анклав Калининград и Латвия с Эстонией имеют сухопутную границу с лепрозорием, но западная граница бывшей Белоруссии, становится горячей границей с Литвой и Польшей. Если раньше поляки считали подлетное время российских ракет от Калининграда, то теперь все надо делать еще раз. Это – новая реальность для Альянса, и как он на это отреагирует, наверняка увидим на лондонском саммите, который состоится через несколько дней.

С другой стороны, сама РФ получила себе территорию, на которой нет никаких особых полезных ископаемых, а это – большой минус для страны, которая четко и необратимо перестроила свою экономику на сырьевой лад. Кроме того, там нет какой-то особо ценной промышленности. Все, что выпускала Белоруссия, с успехом и дешевле можно получить в том же Китае, кроме того, у китайцев оно будет гарантированно более современным.

Это при том, что самое ценное россияне прихватили и так. Транзитная газовая труба уже давно является собственностью Газпрома, да и в других промышленных предприятиях россияне уже достаточно хорошо закрепились.

По большому счету, аншлюс имеет ценность исключительно с точки зрения приобретения стратегически важной территории и то, лишь в случае планирования наступательной войны с территории Белоруссии. Шла бы речь исключительно о планах оборонительного характера, то территория Белоруссии была бы естественным бампером между РФ и вероятным противником.

Кстати, возвращаясь к фактическому захвату республики летом, российским военным не надо было выдумывать что-то кардинально новое. Для этого надо было взять старые, совковые планы оккупации стран Балтии в 1940-м году и просто допилить их с учетом современных реалий. Правда, 80 лет назад, у этих стран не осталось выбора, поскольку сами они не имели ни сил, ни средств противостоять совку, а союзников – не имели. Поэтому и ситуация была вынужденной и безвыходной. Здесь же Лукашенко просто продал свою страну оптом, как это бывает с рыночными торгашами, которые под вечер готовы уступить весь остаток товара, чтобы не везти его домой.

Но вот еще, что надо понимать. РФ получает несколько миллионов абсолютно не инициативных людей, что с одной стороны – хорошо, не станут бунтовать, но с другой стороны, они будут проблемой, поскольку их надо обеспечивать работой, платить им пенсии и все прочее даже при том, что сами они не способны работать и наполнять казну. То есть, количество тех неприятных проблем, с которыми Москве приходится иметь дело у себя, теперь увеличится за счет Белоруссии.

Это может показаться надуманной проблемой, но вы спросите у тех, кто уехал жить в Германию, о проблеме реинтеграции Восточной Германии, сколько это стоило и сколько длилось или еще проще – закончился ли этот процесс, и вы услышите много интересного на сей счет. Так это – немцы, а тут – совсем другое дело.

Что касается самого Лукашенко, то он обеспечил себе сытую и веселую старость и будет таким себе графом Монте Кристо из колхоза. Он ездил на кобыле, пока не заметил, что хромать она стала на все четыре ноги и пока еще можно – сдал на живодерню, выручив неплохие деньги. Сейчас еще есть кому продавать в принципе и покупатель еще платежеспособен. Поэтому он знает, что продал Путину, а тот это поймет чуть позже.

В любом случае, РФ прямо или опосредованно прирастает либо малоценными, либо – откровенно проблемными территориями, и все это будет поглощать все больше денег. У нее не та ситуация, чтобы вешать себе на холку все новые приключения. От такой гимнастики и не такие надрывались, так что я не призываю никак не реагировать и не обращать внимания на все это, но сохранять спокойствие – просто необходимо, чтобы не дрожали руки. А для этого, всякий раз, когда после полезных дел вы даете себе минуты отдыха – бегом на берег реки. Чтобы не прозевать. Возможно, оно еще шевелиться будет, и тогда надо, чтобы все было как сказано у классиков.

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