Лукашенко грозит смертельная опасность – Бабченко

21 июня в Минске состоялся митинг против объединения Беларуси с Россией в "Союзное государство". Активисты вышли с плакатами, на которых было написано: "Беларусь не Россия", "Путин! Мы не один народ", "До свидания, наш ласковый Миша", "Отстаньте от нас со своей интеграцией", "Путин, решай свои проблемы без нас".

Это проблема для президента РФ Владимира Путина, который, по оценкам большинства аналитиков, намерен решить вопрос продления своего пребывания во власти путем поглощения Россией Беларуси? На этот вопрос в блиц-интервью OBOZREVATELответил журналист Аркадий Бабченко.

- Можно ли говорить о том, что план Путина срывается? В частности, о том, что решение "проблемы 2024" ему придется искать в другом месте?

- Нет. Безусловно, нет. Я думаю, что план по поглощению или по интеграции Беларуси, немножко, конечно, скорректирован. Потому что Александр Григорьевич (Лукашенко, - Ред.) вдруг показал такую несговорчивость, на которую от него не рассчитывали.

Александр Лукашенко, Владимир Путин Официальный сайт президента России

Но я думаю, что план совсем не отменяется. И ничто ему не помешает. Беларусь в любом случае будет поглощена. Я думаю, вопрос это решенный. Сейчас просто выбираются методы и пути, как это будет делаться. От мягкой силы вплоть до военного вторжения.

- Несговорчивость Александра Григорьевича – это его личная проблема, которая грозит, прежде всего, ему самому?

- Да, безусловно. Это может ему грозить вплоть до потери жизни, в конце концов. Если его надо будет убрать, я думаю, его уберут.

- А как же гражданское общество Беларуси? Или таковое там пока не созрело?

- Нет. Такого пока нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Кремль максимально сблизился с Беларусью в вопросах интеграции и создания Союзного государства.

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