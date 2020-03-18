Кончина Эдуарда Лимонова вызвала, как можно было ожидать, острые дискуссии о его литературной и политической деятельности, но, к моему большому удивлению, практически нет разговоров о том, в чем он действительно был гениален. Лимонов оказался гениальным пиарщиком. Это слово, конечно, не вполне отражает то, что я хочу про него сказать, но лучшее не приходит в голову.

Лимонов первым понял, что для писательского успеха надо не книги хорошие писать, а сделать бренд из имени писателя. Пресса должна автором интересоваться, широкие массы должны судачить о его деятельности, скандалы должны постоянно быть на слуху. И тогда литературная слава придет. Вся жизнь Лимонова строилась из скандалов, поэтому неудивительно, что его книги активно раскупали.

Путь к славе у советских писателей был иным. Неудивительно, что в годы рынка их подзабыли. Лимонов же провел долгое время на Западе и это ему помогло понять, как надо раскручивать творчество. Впрочем, он был таким органичным смутьяном, что, скорее всего, его личная склонность к эпатажу идеально сочеталась с пониманием того, как устроена успешная литературная жизнь.

Сегодня по такому сценарию строят карьеру уже многие писатели (Захар Прилепин – первый ученик). И точно так же работают, кстати, многие "политологи". Комментатор становится успешен не тогда, когда много знает и точно анализирует, а когда создает шум вокруг своего имени, когда так или иначе распространяет по всей стране слух, что этого человека надо читать, что этот человек особо информирован, что этот человек имеет источник в Кремле. В общем, Лимонов создал целое направление в общественной жизни. Он породил много подражателей и сформировал аудиторию, реагирующую именно на имя автора, как бренд, а не на содержание текстов.

О самих его текстах сказать ничего не могу. Осилил большой том "Русское", и мне было столь скучно копаться в этой личности, что дальше не пошел (никому свою оценку не навязываю!). А к политической его деятельности я относился спокойно, потому что понимал: это не всерьез, политика так не делается. Собравшаяся вокруг Лимонова молодежь не может своей суетой изменить Россию ни в лучшую, ни в худшую сторону, но может сделать "мэтра" великим писателем земли русской.

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