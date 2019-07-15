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Лаврова и Шойгу на пенсию? Белковский заявил о радикальных перестановках в Кремле

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Президент России Владимир Путин в скором времени может сменить главу министерства иностранных дел Сергея Лаврова и министра обороны – Сергея Шойгу.

Место Лаврова может занять нынешний руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, а Шойгу – генерал и губернатор Тульской области Алексей Дюмин, написал в своем телеграм-канале российский политтехнолог Станислав Белковский.

"Лавров, которому в марте 2020 года исполняется 70 лет, получит весомый утешительный приз. Корпорация Престарелых Профессионалов, ныне управляющая МИДом РФ, подустала не только физически, но и ментально. Им нередко приходится озвучивать тезисы, с которыми они полностью или частично не согласны. Подобное двоемыслие крайне изнурительно", – поиронизировал он.

Сергей Шойгу и Сергей Лавров

Сергей Шойгу и Сергей Лавров

ТВ Центр

По словам политтехнолога, Вайно – профессиональный дипломат, начинавший карьеру в посольстве РФ в Японии, одно из самых доверенных лиц главы Путина. В случае его ухода на пост главы МИД, его кресло может занять Валентина Матвиенко. Она действующий спикер Совета Федерации.

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"Или же ее отправят послом в крупную восточную страну, Китай или Японию. Позицию Матвиенко надо освобождать для генерала армии и нынешнего министра обороны Сергея Шойгу. Новым министром ведомства может стать генерал Алексей Дюмин (в 2017-ом году Дюмин входил в тройку вероятных преемников президента. – ред)", – предположил политолог.

Скрин-шот

Скрин-шот

Скрин-шот

Скрин-шот

Как сообщал OBOZREVATEL, в России заговорили о жестком падении доверия к Путину. Причиной этому названа жесткая конфронтация и война с Украиной, которую российский президент не может никак закончить.

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Персоны
Станислав Белковский Владимир Путин Сергей Лавров Сергей Шойгу
Место
Россия
Тег
Новости России
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
На манеже все те же,тасуют замусоленную колоду.
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