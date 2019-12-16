Квартира за 500 тысяч: чиновница Путина угодила в скандал с элитным жильем

Родители главы Росприроднадзора Светланы Радионовой купили квартиру во Франции за 500 тысяч евро.

Как пишет "Русская Пресса", российский топ-чиновник почти каждые выходные ездит в квартиру на Лазурном берегу.

Сообщается, что Радионова всю жизнь проработала на государство. Она никогда не занималась бизнесом, все ее доходы – это официальная зарплата. В России Радионова – главный государственный экологический инспектор РФ.

"Без ее разрешения ничего не построишь, никакой вред природе не нанесёшь. Подпись мадам Радионовой – ну просто золотая", – отмечено в публикации.

Французская квартира в городе Жуан-ле-Пен записана на компанию SCI MONE. Один из учредителей этой французской компании – Геннадий Радионов, что зарегистрирован в Москве и является отцом чиновницы. Вторым соучредителем и руководителем компании является Татьяна Радионова – мать главы Росприроднадзора. Оба родители чиновницы являются пенсионерами.

Компания SCI MONE приобрела квартиру по адресу: 27 Boulevard Guillaumont, 06160, Juan les Pins.

Светлана Радионова

Выписка из реестра

Выписка из реестра

Выписка из реестра

Карта

Карта

Дом во Франции

Дом во Франции

Дом во Франции

Дом во Франции

Как сообщал OBOZREVATEL, в России чиновник госкомпании "Роскосмос" Станислав Жарков назвал людей, живущих в хрущевках, "скотобазой".

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