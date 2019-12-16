Главная Новости
16 декабря • обновлено в 10:57
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Квартира за 500 тысяч: чиновница Путина угодила в скандал с элитным жильем

1.3т
Читать материал на украинском

Родители главы Росприроднадзора Светланы Радионовой купили квартиру во Франции за 500 тысяч евро.

Как пишет "Русская Пресса", российский топ-чиновник почти каждые выходные ездит в квартиру на Лазурном берегу.

Сообщается, что Радионова всю жизнь проработала на государство. Она никогда не занималась бизнесом, все ее доходы – это официальная зарплата. В России Радионова – главный государственный экологический инспектор РФ.

Новости
"Им пригодится": в России депутат подарил чиновникам вазелин. Видео

"Без ее разрешения ничего не построишь, никакой вред природе не нанесёшь. Подпись мадам Радионовой – ну просто золотая", – отмечено в публикации.

Французская квартира в городе Жуан-ле-Пен записана на компанию SCI MONE. Один из учредителей этой французской компании – Геннадий Радионов, что зарегистрирован в Москве и является отцом чиновницы. Вторым соучредителем и руководителем компании является Татьяна Радионова – мать главы Росприроднадзора. Оба родители чиновницы являются пенсионерами.

Компания SCI MONE приобрела квартиру по адресу: 27 Boulevard Guillaumont, 06160, Juan les Pins.

Светлана Радионова

Светлана Радионова

Выписка из реестра

Выписка из реестра

Выписка из реестра

Выписка из реестра

Выписка из реестра

Выписка из реестра

Карта

Карта

Карта

Карта

Дом во Франции

Дом во Франции

Дом во Франции

Дом во Франции

Дом во Франции

Дом во Франции

Дом во Франции

Дом во Франции

Как сообщал OBOZREVATEL, в России чиновник госкомпании "Роскосмос" Станислав Жарков назвал людей, живущих в хрущевках, "скотобазой".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Место
Россия
Теги
Новости России чиновники
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
5
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Росии

Топ-публикации

Топ-блоги