"Кусочек кожи во рту": появились доказательства жутких пыток погибшей группы Дятлова

Побывавший на перевале Дятлова эксперт Эдуард Туманов заявил, что по крайней мере одного из туристов перед смертью пытали.

Его рассказ прозвучал в эфире передачи Дмитрия Шепелева "На самом деле". Он поведал свою версию произошедшей с группой советских туристов 60 лет назад трагедии.

"На теле Кривонищенко (один из погибших — Ред.), повреждения, которые можно оценить как последствия пыток", – сказал он.

Перевал Дятлова Архивное фото

По словам Туманова, подобные травмы можно получить, только если огонь воздействует на тело снизу. Он также предполагает, что кто-то специально жег тело туриста.

В качестве подтверждения этой теории, эксперт подчеркнул, что во рту одного из погибших был найден кусочек его кожи — якобы таким образом несчастный пытался справиться с жуткой болью.

Туманова прямо во время передачи проверили на детекторе лжи. Аппарат подтвердил, что мужчина говорит правду, утверждая, что членов группы Дятлова могли пытать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было выдвинуто предположение, что загадочная гибель российских туристов на перевале Дятлова в 1959 году связана с тайным пуском ракеты СССР.

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