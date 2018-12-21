Не успела ещё даже начаться большая пресс-конференция главного ФСБшника России, президента Путина, как в свободном доступе оказались документы, содержащие описание системы мониторинга социальных-сетей вышеупомянутой структурой. Документы опубликовала некая хакерская группа Digital Revolution, которая утверждает, что посредством данного мониторинга проводился анализ протестных настроений среди пользователей социальных сетей.

Что интересно, о самих Digital Revolution мало что известно, а в самих социальных сетях она до сегодняшнего дня была представлена не популярными по количеству подписчиков аккаунтами. При этом пакет документов они получили посредством взлома сервера научно-исследовательского института "Квант" (находящийся под патронатом ФСБ) ещё 1 декабря.

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И надо же, взломали сервер ещё 1 декабря, а похвастаться этим решили именно сейчас, под аккомпанемент выступления Путина?

Может просто совпадение и возможно Digital Revolution искренне выступают против засилья тирании Роскомнадзора в социальных сетях. Но лично мне эта история, практически один в один напомнила большую разборку ФСБ и ГРУ в 2014 году, когда группа хакеров “Шалтай-болтай”, курируемых офицером ФСБ, слила список агентов “развед-управления” за границей и взломала личную почту Владислава Суркова.

Тот случай до сих пор эхом разносится в коридорах на Гризодубовой, а на фоне не прекращающихся информационных и прямых атак на ГРУ, кровоточит болезненной раной, униженного достоинства.

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Что же мы имеем после атаки Digital Revolution? Сервер "Кванта" до сих пор отключен, а сама тема получит резонанс – безусловно. Ведь речь идет явно не только о контроле за социальными сетями, но и с учетом того, что “Квант” в промежутке 2012-2014 годов приобрел программу Remote Control System, НИИ в интересах ФСБ могло осуществлять проникновения в портативные устройства (смартфон, например), скринировать экран, вести наблюдение через веб-камеры и т.д.

К слову сказать, НИИ “Квант” так же подозревают в хакерских атаках накануне президентских выборов в США и именно ему приписывают связь с хакерской группой Cozy Bear, осуществлявшей взломы и проникновения ресурсов Демократической партии США.

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То есть, вы понимаете, кого на самом деле взломали никому неизвестные Digital Revolution? Простые ребята с улицы, борющиеся за справедливость в социальных сетях, против монстра, переломивших исход президентских выборов в США? Я вас умоляю!

Что вероятнее всего, если исключить западный след, то мы имеем дело с подразделением МО РФ, которое в формате информационной войны с ФСБ нанесло своим оппонентам серьезный удар. Конечно, ГРУ долго запрягали, четыре года как, но, похоже, теперь взаимные поедания пауков в банке друг дружки, будут куда более интересным зрелищем, а не игрой в одни ворота.

И тот факт, что “Квант” получил разнос в день самолюбования Путина, говорит о многом. Если это и вправду сработали ребята Кужугетовича, то действовать он решил жестко. А в эпоху санкций, иссякающих финансовых потоков иначе никак.

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