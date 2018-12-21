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Злой одессит
Злой одессит
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Кто ударил по ФСБ в день бенефиса Путина

Не успела ещё даже начаться большая пресс-конференция главного ФСБшника России, президента Путина, как в свободном доступе оказались документы, содержащие описание системы мониторинга социальных-сетей вышеупомянутой структурой. Документы опубликовала некая хакерская группа Digital Revolution, которая утверждает, что посредством данного мониторинга проводился анализ протестных настроений среди пользователей социальных сетей.

Что интересно, о самих Digital Revolution мало что известно, а в самих социальных сетях она до сегодняшнего дня была представлена не популярными по количеству подписчиков аккаунтами. При этом пакет документов они получили посредством взлома сервера научно-исследовательского института "Квант" (находящийся под патронатом ФСБ) ещё 1 декабря.

Кто ударил по ФСБ в день бенефиса Путина

Пресс-конференция Владимира Путина

И надо же, взломали сервер ещё 1 декабря, а похвастаться этим решили именно сейчас, под аккомпанемент выступления Путина?

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Может просто совпадение и возможно Digital Revolution искренне выступают против засилья тирании Роскомнадзора в социальных сетях. Но лично мне эта история, практически один в один напомнила большую разборку ФСБ и ГРУ в 2014 году, когда группа хакеров “Шалтай-болтай”, курируемых офицером ФСБ, слила список агентов “развед-управления” за границей и взломала личную почту Владислава Суркова.

Тот случай до сих пор эхом разносится в коридорах на Гризодубовой, а на фоне не прекращающихся информационных и прямых атак на ГРУ, кровоточит болезненной раной, униженного достоинства.

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Что же мы имеем после атаки Digital Revolution? Сервер "Кванта" до сих пор отключен, а сама тема получит резонанс – безусловно. Ведь речь идет явно не только о контроле за социальными сетями, но и с учетом того, что “Квант” в промежутке 2012-2014 годов приобрел программу Remote Control System, НИИ в интересах ФСБ могло осуществлять проникновения в портативные устройства (смартфон, например), скринировать экран, вести наблюдение через веб-камеры и т.д.

К слову сказать, НИИ “Квант” так же подозревают в хакерских атаках накануне президентских выборов в США и именно ему приписывают связь с хакерской группой Cozy Bear, осуществлявшей взломы и проникновения ресурсов Демократической партии США.

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То есть, вы понимаете, кого на самом деле взломали никому неизвестные Digital Revolution? Простые ребята с улицы, борющиеся за справедливость в социальных сетях, против монстра, переломивших исход президентских выборов в США? Я вас умоляю!

Что вероятнее всего, если исключить западный след, то мы имеем дело с подразделением МО РФ, которое в формате информационной войны с ФСБ нанесло своим оппонентам серьезный удар. Конечно, ГРУ долго запрягали, четыре года как, но, похоже, теперь взаимные поедания пауков в банке друг дружки, будут куда более интересным зрелищем, а не игрой в одни ворота.

И тот факт, что “Квант” получил разнос в день самолюбования Путина, говорит о многом. Если это и вправду сработали ребята Кужугетовича, то действовать он решил жестко. А в эпоху санкций, иссякающих финансовых потоков иначе никак.

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Место
Россия
Источник
Источник:ЖЖ Злого одессита
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Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
Объединение нереестровых казачьих организаций России «Всеказачий общественный центр» (ВОЦ) объявило о возрождении независимой от РПЦ автокефальной Казачьей православной апостольской церкви (КПАЦ). Состоявшийся в Москве учредительный съезд КПАЦ был приурочен ко дню памяти апостола Андрея Первозванного – 13 декабря по григорианскому календарю (по юлианскому – это 30 ноября). В ВОЦ считают Андрея Первозванного крестителем предков казачьего народа – населения Кавказа и Северного Причерноморья. Как полагают в ВОЦ, Казачья церковь существовала до XVIII века, когда Петр I и Екатерина II полностью уничтожили суверенитет этого особого народа. Анафематствованный РПЦ украинский гетман Иван Мазепа для Казачьей церкви – герой, сказал «НГР» судья ВОЦ Кирилл Козубский: «Мазепа – борец за кровные права казачьего народа, его личности надо дать объективную оценку. У нас есть свои казачьи святые. Это Исай Воронин – герой обороны Соловецкого монастыря, когда соловецкие иноки отдавали жизни за старую, дониконианскую веру. Это умерший на Соловках в 1803 году последний кошевой атаман Запорожской Сечи Петр Калнышевский, узник режимов Екатерины II и Павла I. Имеются основания для канонизации гетмана Богдана Хмельницкого и патриарха Хорватской православной церкви Гермогена (Максимова) (бывший первоиерарх армии Петра Краснова, в эмиграции примкнул к РПЦЗ, в 1942 году возглавил отколовшуюся от Сербской православной церкви Хорватскую церковь, действовавшую в усташской Хорватии. – «НГР»). ВОЦ настаивает на реабилитации Григория Семенова, Герасима Вдовенко, Петра и Семена Красновых, Андрея Шкуро, Гельмута фон Паннвица и многих других казачьих героев, умученных большевиками. И здесь я, как судья ВОЦ, не стал бы делать акцент на словосочетании «сотрудничество с нацистами». Ибо ВОЦ с не менее глубоким уважением относится к казакам, участвовавшим во Второй мировой войне в составе французского Иностранного легиона, вооруженных сил США, Бельгии, Польши, Австралии». Автокефалию для КПЦ казаки хотят получить по примеру Украины – через Константинопольского патриарха Варфоломея. «Основное население Украины – этнические казаки. Первоиерархом Украинской автокефальной церкви был племянник Симона Петлюры Мстислав Скрыпник. Казачья церковь не вмешивается в украинские церковные дела. Процесс возрождения Казачьей церкви стартовал на территории Российской Федерации, где церковная ситуация не симметрична украинской», – сказал Козубский. По его словам, ВОЦ находится в жесткой оппозиции к РПЦ и действующей российской власти: «Мы поддерживаем Константинопольский патриархат в его решении разорвать общение с Москвой». В политическом плане солидарность с ВОЦ выразил лидер запрещенной в России «Артподготовки» Вячеслав Мальцев, оппозиционные российской власти русские националисты. Казаки готовы заключить альянс с любой политической силой, которая выступит за признание прав казачьего народа. Духовенство для КПАЦ будет избираться из членов местных организаций ВОЦ. Мирян КПАЦ не будут именовать «рабами Божьими», поскольку, как говорят в ВОЦ, «казак никогда не был рабом никому». Клирики имеют право носить вместе с рясой казачьи папахи и фуражки. Разводы у священников не осуждаются. В ВОЦ сохраняют традицию посвящения в епископы исключительно монахов, поэтому первоиерарха будут избирать из чернецов. Первого священника КПЦ рукоположили два архиерея Истинно-православной церкви (ИПЦ), возглавляемой митрополитом Рафаилом (Берестовым). Еще в 2011 году Рафаил поставил духовным пастырем ВОЦ митрополита ИПЦ Стефана (Линицкого). Своего храма у КПАЦ пока нет, в планах у казаков соорудить на первое время часовню. Вероятнее всего, часовню воздвигнут в Подольске – неподалеку от общественного Музея антибольшевистского сопротивления, где значительная часть экспозиции отведена казакам на службе у нацистской Германии. Первая казачья литургия запланирована на вечер 6 января, канун Рождества 2019 года. http://www.ng.ru/ng_religii/2018-12-18/11_456_kazaki.html
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