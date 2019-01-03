Кто привел Путина к власти: в России вспомнили "соучастников"

Круг людей, которые в 2000 году привел к власти в России президента Владимира Путина, определяет его тогдашних "соучастников".

Об этом написал в своем блоге для "Эхо Москвы" российский оппозиционный политик Борис Вишневский. Такой была его реакция на фильм Виталия Манского "Свидетели Путина".

По его словам, это сделали "не православные чекисты и не попы в штатском, не действующие "силовики" и не бывшие коммунистические номенклатурщики".

Владимир Путин и Борис Ельцин ТАСС

При этом он четко указал на тех, кто тогда помог Путину прийти к власти: "Это сделали Борис Ельцин и его "семья" (как в узком, так и в широком смысле), обеспечивая себе неприкосновенность. И это сделали те, кто тогда считался демократами и либералами, реформаторами и западниками разной степени умеренности. Егор Гайдар и Анатолий Чубайс, Сергей Кириенко и Алексей Кудрин, Дмитрий Козак и Михаил Касьянов, Валентин Юмашев, Петр Авен, Александр Волошин и многие, многие другие".

По словам Вишневского, вскоре те, кто называл Путина "политиком нового поколения", разочаровались и многие ушли в оппозицию.

Как сообщал OBOZREVATEL, силовые кланы “друзей” Владимира Путина бьются за влияние и близость ко своему лидеру. Недавний провал ГРУ из-за разоблачения отравителей Скрипалей, а также несогласованное введение санкций против Украины демонстрируют неспокойствие в Кремле.

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