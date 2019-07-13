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"Крышу сорвало!" Парень зверски убитой стюардессы в Москве сделал страшное признание на видео

2.4т Читать материал на украинском

МВД России опубликовало видео допроса подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в Москве.

Задержанным оказался ее возлюбленный Никита. Он признался в совершении преступления, а также сообщил, что мотивом для этого стала ревность, а убийству предшествовала ссора.

"Я начал ей говорить: "Что это такое? Почему во время наших отношений у тебя что-то ещё было?" Ну и как-то ругань, ругань и... А дальше она начала громче, громче, громче говорить. У меня просто крышу сорвало", — рассказал он.

Никита Денин

Никита Денин

скриншот

Альбина Мухамедзянова

Альбина Мухамедзянова

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Место
Россия Москва
Тег
Новости России
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ttt ta
ttt ta
Очередной родновер, как тот фашик что недавно на украине бабу сжег?
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