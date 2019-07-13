"Крышу сорвало!" Парень зверски убитой стюардессы в Москве сделал страшное признание на видео

МВД России опубликовало видео допроса подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в Москве.

Задержанным оказался ее возлюбленный Никита. Он признался в совершении преступления, а также сообщил, что мотивом для этого стала ревность, а убийству предшествовала ссора.

"Я начал ей говорить: "Что это такое? Почему во время наших отношений у тебя что-то ещё было?" Ну и как-то ругань, ругань и... А дальше она начала громче, громче, громче говорить. У меня просто крышу сорвало", — рассказал он.

Никита Денин скриншот

Альбина Мухамедзянова

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно на популярном курорте в Афинах было найдено тело 30-летней российской туристки. Девушка умерла при загадочных обстоятельствах.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.