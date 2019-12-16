Крушил авто и кричал: "герой России" устроил дебош на паркинге в Петербурге. Фото и видео

В Калининском районе Петербурга ( Россия ) один из местных жителей, находясь в неадекватном состоянии, отличился хулиганским поведением на паркинге, повредив чужие автомобили.

Прохожие сняли дебошира на видео, чтобы тот не смог уклонится от ответственности (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Об инциденте пишет "Мегаполис".

По словам свидетеля Александра Б., ночью он пришел на паркинг за своей машиной и возле этажной стоянки на улице заметил странного человека. Тот кричал, буянил и вел себя как пьяный. А рядом с ним находился его друг, пытавшийся успокоить громкого приятеля.

В Петербурге дебошир крушил авто на паркинге megapolisonline.ru

Спустившись за авто, мужчина увидел поврежденные транспортные средства, валявшийся посередине пожарный шланг и разлитую на полу воду. Тем временем у въезда на паркинг двое зрителей снимали происходящее на камеру.

"Герой России" устроил дебош на паркинге в Петербурге megapolisonline.ru

Как позже отметил один из пользователей Twitter, дебоширом оказался некий Игорь Валерьевич Бойков, замначальника кафедры Военно-медицинской Академии, доктор наук и доцент.

"12 декабря он пришел в паркинг ЖК "Кантемировский" и начал крушить тачки: поливать из пожарного шланга, мять борта, оторвал зеркало. Все это под крики, "я – герой России, за них три месяца в Сирии пробыл", – написал он.

"Герой России" устроил дебош на паркинге в Петербурге megapolisonline.ru

В частности, так мужчина отзывался в адрес людей, ставших свидетелям его бесчинства. Те же вызвали полицию и не давали сбежать такому буйному "герою".

"Он, кстати не скрывал свое имя и сам представился: полковник медицинской службы Игорь Бойков, 1976 года рождения. Его друг Леха сказал ему: "Ты попал!", но одного не бросил и все время кому-то звонил, докладывая обстановку и, видимо, ожидая помощи", – также говорится в сообщении.

"Герой России" устроил дебош на паркинге в Петербурге megapolisonline.ru

Вскоре дебошира принял полицейский патруль. Правоохранители зафиксировали повреждения на автомобилях, а потом доставили виновника в отделение.

Отмечается, что Бойкова якобы должны привлечь к ответственности по статье хулиганство и порча чужого имущества. Однако полиция уже передала дело полковника в военную прокуратуру, поэтому неизвестно, накажут ли там своего "героя России".

"Герой России" устроил дебош на паркинге в Петербурге megapolisonline.ru

"Герой России" устроил дебош на паркинге в Петербурге megapolisonline.ru

Это Игорь Валерьевич Бойков, зам начкафедры ВМА, доктор наук, доцент. 12 декабря он пришёл в паркинг ЖК "Кантемировский" и начал крушить тачки: поливать из пожарного шланга, мять борта, оторвал зеркало. Всё это под крики, "я — герой России, за них три месяца в Сирии пробыл" pic.twitter.com/20BbidexL7 — Me llamo Oleś Filonenko (@taxfreelt) 14 декабря 2019 г.

Как писал OBOZREVATEL, самолет российской авиакомпании "Аэрофлот" (Барселона – Москва) совершил внеплановую посадку в столице Польши Варшаве из-за дебоша пьяного пассажира на борту.

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