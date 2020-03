Кремль ввел войска в Москву из-за коронавируса: появилось видео

В центре Москвы были замечены российские военные, которых власти направили в столицу страны для поддержания режима карантина из-за вспышки коронавируса.

Соответствующее видео появилось в Twitter Liveuamap. Инцидент произошел около 6 утра 19 марта.

По свидетельству очевидцев, более тысячи военнослужащих перемещались в районе станции московского метрополитена Ленинградский вокзал.

Напомним, по словам российского журналиста Саши Сотника, в России скрывают информацию о настоящем числе заболевших на коронавирус. Для этого российская пропаганда с подачи Кремля запустила откровенную ложь о 93 зараженных, о несерьёзности вирусной инфекции и наконец о гибридной войне США против Китая и России с использованием COVID-19.

