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19 марта • обновлено в 17:53
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Кремль ввел войска в Москву из-за коронавируса: появилось видео

9.4т
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В центре Москвы были замечены российские военные, которых власти направили в столицу страны для поддержания режима карантина из-за вспышки коронавируса.

Соответствующее видео появилось в Twitter Liveuamap. Инцидент произошел около 6 утра 19 марта.

По свидетельству очевидцев, более тысячи военнослужащих перемещались в районе станции московского метрополитена Ленинградский вокзал.

Кремль ввел войска в Москву из-за коронавируса: появилось видео

Скриншот

Напомним, по словам российского журналиста Саши Сотника, в России скрывают информацию о настоящем числе заболевших на коронавирус. Для этого российская пропаганда с подачи Кремля запустила откровенную ложь о 93 зараженных, о несерьёзности вирусной инфекции и наконец о гибридной войне США против Китая и России с использованием COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский политолог Валерий Соловей заявил, что неофициальное количество инфицированных коронавирусом в России может достигать 130-180 тысяч человек, а умерших – 1600 человек.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Россия
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вот же вы бараны!!!
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Пигин Макс, о, первый с короной пошел! Спасибо, максик, порадовал. Давно жду, когда ты сдохнешь! Не забудь свою честь пукину отдать на хранение.
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Вышиванко Перемогайло-Шароваренко
Вышиванко Перемогайло-Шароваренко
Чубатые вышиванщики это самое тyпoe племя на Земле.
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5
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Марченко Виталий
Марченко Виталий
Лечить свозят ща танки пойдут )))
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