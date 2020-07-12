Кремль сменил стратегию по Донбассу: Пономарев раскрыл подробности нового плана

После референдума об обнулении президентских полномочий российского президента Владимира Путина в Кремле изменили стратегию по Донбассу.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал бывший депутат Госдумы Илья Пономарев. По его мнению, после прошедшего голосования Москве больше не нужно ускорять мирные переговоры, торопиться теперь должна Украина.

"Путин считает, что время работает на него, а не на Владимира Зеленского. Вначале года он торопился, хотел зазвать всех международных лидеров 9 мая в Москву и на фоне успешных переговоров с Украиной договориться о снятии санкций. Ничего не получилось, поэтому можно спокойно, не торопясь, давить на Украину, чем там и занимаются", – отметил он.

По словам Пономарева, парад Победы к 9 мая Путин разменял на поправки в Конституцию и направил его эффект не на международную аудиторию, а на сугубо внутрироссийскую.

"Он хотел собрать побольше голосов на референдуме по поправкам. Поэтому дедлайн для завершения переговоров по Украине исчез, а недавняя встреча в Берлине закончились ничем. Москва заняла точку зрения, что теперь пусть Украина беспокоится и торопится, а мы займем выжидательную позицию", – подытожил он.

Полную версию интервью с Ильей Пономаревым скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам известного волонтера Мирослава Гая, противокорабельная крылатая ракета Р-360 "Нептун", которую разрабатывают в Украине, вполне способна защитить береговые границы в случае российской агрессии на Черном море или со стороны аннексированного Крыма, и уже вызвала немалый шум в России.