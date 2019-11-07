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7 ноября • обновлено в 12:20
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"Красный шабаш": парад Путина возмутил россиян. Фото и видео

2.7т Читать материал на украинском

В четверг, 7 ноября, в Москве прошел марш в честь годовщины парада 1941 года в СССР.

Видео с мероприятия в Twitter опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Идет война народная, священная война": на Красной площади состоялся исторический марш в честь годовщины парада 1941 года", – написал он в сети.

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Однако пользователи сети возмущались, что снова в России перекручивают историю.

"Парад в честь парада без красных звезд. Торжество власовщины", "Днище пробивают и пробивают", "Ноют те у кого все пропало, весь мир го*но и жизнь у них пи*дец. Потому что больше ничего, кроме как ныть, не умеют", "Шо, опять?! Нда, каждый год "С легким паром", Парад на 7 ноября и так вся жизнь в красных шабашах", "Парад в честь парада отдает маразмом", "А где народ-то? Кто пришел на это пукинское шоу?" – писали в сети.

Также в комментариях отмечали, почему в России не проводят парадов, когда СССР была союзником нацистской Германии.

"Странно, а почему не было исторического марша в честь парада с фашистами в Бресте? Как раз 80 лет исполнилось! Круглая дата! Историю переписываете?", "А в честь годовщины совместного парада вермахта и красной армии в Бресте 1939 года был исторический марш 22 сентября?" – негодовали в сети.

"Красный шабаш": парад Путина возмутил россиян. Фото и видео

Скриншот

"Красный шабаш": парад Путина возмутил россиян. Фото и видео

Скриншот

"Красный шабаш": парад Путина возмутил россиян. Фото и видео

Скриншот

"Красный шабаш": парад Путина возмутил россиян. Фото и видео

Скриншот

"Красный шабаш": парад Путина возмутил россиян. Фото и видео

Скриншот

"Красный шабаш": парад Путина возмутил россиян. Фото и видео

Скриншот

"Красный шабаш": парад Путина возмутил россиян. Фото и видео

Скриншот

Парад в Москве

Парад в Москве

Парад в Москве

Парад в Москве

Парад в Москве

Парад в Москве

Парад в Москве

Парад в Москве

Парад в Москве

Парад в Москве

Парад в Москве

Парад в Москве

Парад в Москве

Парад в Москве

Парад в Москве

Парад в Москве

Парад в Москве

Парад в Москве

Парад в Москве

Парад в Москве

Парад в Москве

Парад в Москве

Парад в Москве

Парад в Москве

Парад в Москве

Парад в Москве

Парад в Москве

Парад в Москве

Парад в Москве

Парад в Москве

Как сообщал OBOZREVATEL, нелегитимный депутат Госдумы РФ и бывший "прокурор" Крыма Наталья Поклонская поздравила россиян с Днем народного единства и нарвалась на волну критики.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия Москва
Теги
Новости России СССР
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция! Поздравляю всех с праздником! Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Трахохлюк Ми хуйло
Трахохлюк Ми хуйло
У свиноебов в обосранных шароварах опять дупы припекает.Это же не факельное шествие в честь Степки-бабы(он же Сопля,Кошкодав).
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4
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
вампір здохне коли поміж очі всадиш осиновий кіілок ,а до тих пір він буде пити кров у оточуючих не переставаючи. коли вже мокшенє навоюються?
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2
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