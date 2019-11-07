"Красный шабаш": парад Путина возмутил россиян. Фото и видео

В четверг, 7 ноября, в Москве прошел марш в честь годовщины парада 1941 года в СССР.

Видео с мероприятия в Twitter опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Идет война народная, священная война": на Красной площади состоялся исторический марш в честь годовщины парада 1941 года", – написал он в сети.

Однако пользователи сети возмущались, что снова в России перекручивают историю.

"Парад в честь парада без красных звезд. Торжество власовщины", "Днище пробивают и пробивают", "Ноют те у кого все пропало, весь мир го*но и жизнь у них пи*дец. Потому что больше ничего, кроме как ныть, не умеют", "Шо, опять?! Нда, каждый год "С легким паром", Парад на 7 ноября и так вся жизнь в красных шабашах", "Парад в честь парада отдает маразмом", "А где народ-то? Кто пришел на это пукинское шоу?" – писали в сети.

Также в комментариях отмечали, почему в России не проводят парадов, когда СССР была союзником нацистской Германии.

"Странно, а почему не было исторического марша в честь парада с фашистами в Бресте? Как раз 80 лет исполнилось! Круглая дата! Историю переписываете?", "А в честь годовщины совместного парада вермахта и красной армии в Бресте 1939 года был исторический марш 22 сентября?" – негодовали в сети.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Парад в Москве

Парад в Москве

Парад в Москве

Парад в Москве

Парад в Москве

Парад в Москве

Парад в Москве

Парад в Москве

Парад в Москве

Парад в Москве

Парад в Москве

Парад в Москве

Парад в Москве

Парад в Москве

Парад в Москве

"Идет война народная, священная война": На Красной площади состоялся исторический марш в честь годовщины парада 1941 года pic.twitter.com/vrSu3JcLBF — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 7, 2019

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