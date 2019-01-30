''Козел отпущения'': стало известно о серьезных проблемах Путина с Медведевым

Падение рейтинга одобрения правительства России во главе с Дмитрием Медведевым стало проблемой для президента РФ Владимира Путина.

Об этом пишет Politiсo, ссылаясь на опрос московского социологического центра, который показал, что большинство россиян хотели бы, чтобы правительство Медведева незамедлительно было отправлено в отставку.

"Решение, которое должен принять сейчас Путин, заключается вот в чем: стоит ли ему подчиниться общественному мнению и уволить Медведева, который часто выступал в качестве удобного козла отпущения для российских экономических и социальных проблем, или позволить своему непопулярному правительству по-прежнему шататься, рискуя получить в процессе еще один удар по своим стремительно падающим рейтингам?" - отмечается в статье.

Уровень популярности Путина "действительно резко поднимется", если он отправит в отставку своего премьер-министра, говорит Аббас Галлямов, бывший составитель речей в Кремле, а сейчас - политический консультант.

"Люди получат надежду, что ситуацию можно исправить", - считает он.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев ИноСМИ

Но российскому президенту будет нужно правильно выбрать время для своего шага, подчеркивает Галлямов. "Это инструмент, который можно использовать только один раз", - отмечает он.

Андрей Колесников, политолог в Московском центре Карнеги, предполагает, что недовольство "правительством", о котором сообщает Левада-центр, по сути, свидетельствует о более широком разочаровании в путинской политической системе. Многие люди "нейтральны или безразличны" к Медведеву, публичный профиль которого все менее заметен, говорит он.

"Однако признаков того, что на горизонте маячат массовые протесты против правительства, немного. Пенсионные реформы прошлого года, возможно, крайне непопулярны, но демонстрации против них собрали в лучшем случае десятки, а не сотни тысяч, - говорится в публикации. - И хотя отставка Медведева может дать Путину и его правящей партии "Единая Россия" столь требуемый рост рейтингов, в то же время она стала бы чем-то вроде "фальстарта" перед парламентскими выборами, которые будут проведены не ранее 2021 года".

Как сообщал OBOZREVATEL, Кремль уличили в расколе власти. Журналист пояснил, что введение Россией санкций против Украины свидетельствует о том, что Медведев пошел наперекор Путину.

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