Главная Новости
15 марта • обновлено в 10:22
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Новости России

Запретное мнение
Запретное мнение
Telegram-канал Все статьи автора

Консервация вместо трансферта: процесс развала РФ официально запущен

1.8т

Обнуление сроков "Сказочного" окончательно ставит точку в вопросе "что выбрал Кремль: трансферт или консервацию?"

Никакого трансферта не будет — нынешняя чекистско-олигархическая элитка оказалась слишком глупой, трусливой и жадной чтобы на него решиться.

Она выбирает консервацию и планирует оставаться на своих местах до самой смерти(которая, в силу возраста Путинской номенклатуры, наступит гораздо быстрее, чем кажется).

Курс на консервацию власти, в свою очередь, официально запускает процесс развала РФ, главной перспективой которой теперь видится повторение пути СССР.

В данный исторический момент мы проходим стадию "застоя", которая плавно подходит к своему логическому завершению.

За ней неминуемо наступят "кризис" и "перестройка", причём по масштабам они в несколько раз будут превосходить аналогичные события 90-х годов прошлого столетия.

Развал Путинской РФ произойдёт куда стремительнее, чем это можно предположить в данный момент. Он уложится в несколько недель.

Причём, когда мы используем термин "развал" мы говорим не о возвращении аннексированного Крыма или Калининграда с Курильскими островами. Процесс будет куда глобальнее, а последствия практически необратимы.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Запретное мнение Запретное мнение
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Новости России Конституция
Источник
Источник: Телеграм-канал Запретное мнение
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
1
Смешно
9
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Колоборденко Дмитрий
Колоборденко Дмитрий
Экспертное мнение существует в отсутствии эксперта? Какое мощное украинское изобретение!:)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги