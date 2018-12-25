Когда Путин умрет: Ганапольский предрек России огромные проблемы из-за Кадырова

Россию ждут большие проблемы с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в случае ухода из власти президента РФ Владимира Путина.

Такое мнение высказал журналист Матвей Ганапольский в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отметив, что им нужно наладить систему взаимоотношений.

"Даже если Путин решил остаться навсегда, то Кадыров, я напомню, моложе Путина. Поэтому он (Путин. – Ред.) умрет, а Кадыров останется. Это огромная проблема. И Кадыров может вытворять все, что ему угодно", – подчеркнул он.

Журналист предложил представить гипотетическую ситуацию ухода Путина при оставшемся у власти Кадырове.

Владимир Путин и Рамзан Кадыров "Газета.ру"

"В какую зону турбулентности попадает Российская Федерация. Вот если Кадыров – "пехотинец Путина", то, например, если изберут любого другого президента, не знаю, (директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия) Рогозина, он присягнет Рогозину и будет после этого говорить, что он пехотинец Рогозина? Думаю, что нет", – подчеркнул он.

Ганапольский предположил, что Путину надо думать над моделью существования страны после его ухода заранее.

"Я просто хочу напомнить, что какая-то система взаимоотношений кроме денег должна существовать между Россией и Чечней. А этой системы нет. Она заключается только в двух частях. Первая – когда Путин поддержал Кадырова в спортивных штанах, когда трагически погиб его отец. И вторая история – когда тот ему пообещал держать Чечню. А этот ему пообещал давать деньги. Но это не система отношений внутри федеративного государства, это гигантская проблема", – отметил он.

Журналист напомнил, что РФ выделяет Чечне $1,4 млрд в год, однако глава республики считает эту сумму недостаточной.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Кадыров поставил жесткий ультиматум России, потребовав денег, и чтобы ему "не мешали".

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