МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Новости России

Александр Морозов
Александр Морозов
Российский политолог и философВсе статьи автора

Кашин считает, что Сенцов - враг и его существование недопустимо

2.8т

Российский журналист Олег Кашин заявил, что украинский политзаключенный Олег Сенцов - враг России

Надо заметить, что многих взволновало то, что Кашин не опроверг утверждения, что Сенцов - террорист. Но там важно "прямо обратное" (и это хорошо понятно специалистам по политической философии). Кашин употребляет слово "враг" в шмиттовском смысле. Он и хочет сказать: не важно - террорист Сенцов или нет, совершал он преступление или нет, - а важно, что он украинец - и поэтому "метафизический враг", а все остальное из этого вытекает.

Кашин считает, что Сенцов - враг и его существование недопустимо

Совершенно ясно видно из речи Кашина, что Сенцов - это враг, чье существование недопустимо, а эта недопустимость не ставится ни в какое отношение с правом, моралью или какими-то "фактами".

И надо заметить, что в таком виде в современной российской политической истории эта тоталитарная концепция "врага" звучит очень редко с такой откровенностью.

Поскольку Кашин крайне глуп, не отдает себе отчета в том, что говорит и просто является "медиатором", т.е. "ритором, играющим на струнах", то есть его устами говорит "чавкающее болото" тоталитарного языка, - то и совершенно нелепо читать какие-то размышления о "травле" Кашина, о том, что он хорош во всем, кроме "украинского вопроса", и прочие выражения "скорбной симпатии".

Перед нами чистейший пример хорошо узнаваемого симптома, далеко выходящего за пределы конкретной биографии Кашина.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Александр МорозовАлександр Морозов
Темы
российская пропагандаУкраинские политзаключенные в РоссииДело Олега Сенцова
Персоны
Олег КашинОлег Сенцов
Место
Россия
Теги
пропагандаСенцов
Источник
Источник:Facebook Игоря Айзенберга
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
8
1
Смешно
9
Интересно
3
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
А чего это "российский" типа журналист не возбуждается,не истерит ,не анализирует,а за что сидит Вышинский,почему не наказаны убийцы Олеся Бузины? не интересно? а что так? а они действительно ЖУРНАЛИСТЫ.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Гавриш Лариса
Гавриш Лариса
Может кто-то скажет автору статьи, что нам глубоко фиолетово, что думают россияне о нас украинцах: как хорошее, так и плохое!!! Просто выведите российские войска из Украины и забудьте о нас. И не нужно нам НИЧЕГО писать. Не занимайте НАШЕ время своими рассуждениями - нам уже НЕ ИНТЕРЕСНО. От слова СОВСЕМ!
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0
Пацак Йуханиді
Пацак Йуханиді
WHO IS THIS SHIT Кашин?
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Наши блоги