Российский журналист Олег Кашин заявил, что украинский политзаключенный Олег Сенцов - враг России

Надо заметить, что многих взволновало то, что Кашин не опроверг утверждения, что Сенцов - террорист. Но там важно "прямо обратное" (и это хорошо понятно специалистам по политической философии). Кашин употребляет слово "враг" в шмиттовском смысле. Он и хочет сказать: не важно - террорист Сенцов или нет, совершал он преступление или нет, - а важно, что он украинец - и поэтому "метафизический враг", а все остальное из этого вытекает.

Совершенно ясно видно из речи Кашина, что Сенцов - это враг, чье существование недопустимо, а эта недопустимость не ставится ни в какое отношение с правом, моралью или какими-то "фактами".

И надо заметить, что в таком виде в современной российской политической истории эта тоталитарная концепция "врага" звучит очень редко с такой откровенностью.

Поскольку Кашин крайне глуп, не отдает себе отчета в том, что говорит и просто является "медиатором", т.е. "ритором, играющим на струнах", то есть его устами говорит "чавкающее болото" тоталитарного языка, - то и совершенно нелепо читать какие-то размышления о "травле" Кашина, о том, что он хорош во всем, кроме "украинского вопроса", и прочие выражения "скорбной симпатии".

Перед нами чистейший пример хорошо узнаваемого симптома, далеко выходящего за пределы конкретной биографии Кашина.

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