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Слава Рабинович
Слава Рабинович
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Какого черта США признают Путина легитимным президентом?

3.7т

Помните слова Виталия Манского о нас самих? "Мы хуже Северной Кореи! Свою страну мы пр*срали"

Проблема в том, что и бывшие республики СССР (включая Украину), и Европа, и Азия, и Америка – хуже, в некотором смысле, НЕКОТОРЫХ стран Южной Америки (!). Потому что бывшие республики СССР (включая Украину), Европа, Азия и Америка признают Путина легитимным президентом Российской Федерации. А он им не являлся, не является и являться не может.

Объясните мне, например, как Украина может до сих пор считать Путина легитимным президентом РФ?

Прецеденты обратного? Они были, есть и будут.

Парагвайский президент Марио Абдо Бенитес только что заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой. Заявление было сделано после того, как "президент" Венесуэлы Николас Мадуро принял участие в церемонии инаугурации и "переизбрался" на новый срок до 2025 года. Президент Бенитес отметил, что Парагвай, как и остальные 12 (!!!) членов Группы Лимы (объединение ряда латиноамериканских стран), не признают "результаты нелегитимного избирательного процесса" в Венесуэле.

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Правительство Парагвая осудило "разрушение конституционного строя и верховенства закона" в Венесуэле после "переизбрания" Мадуро, а также сообщило о закрытии посольства в Каракасе и немедленном отзыве парагвайских дипломатов из Венесуэлы.

Это только один конкретный пример. Вот другие, из той же истории.

Перуанские власти отозвали временного поверенного в делах Перу в Венесуэле Розу Альварес Нуньес для консультаций. Также правительство Перу ограничило въезд в страну Николасу Мадуро и еще 100 чиновникам и связанным с венесуэльским президентом лицам. Кроме того, перуанские банковские учреждения перестали контактировать с венесуэльскими финансовыми институтами. Власти Перу заявили, что поддерживают Национальное собрание Венесуэлы и не признают легитимность Мадуро.

Госсекретарь США Майк Помпео осудил "незаконную узурпацию власти" в Венесуэле, пообещав и впредь оказывать давление на Каракас. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон отметил, что Вашингтон будет и дальше поддерживать "демократическое Национальное собрание и призывать к восстановлению демократии и свободы в Венесуэле".

Страны ЕС также официально не признают "переизбрание" Мадуро.

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Вот такая совершенно правильная региональная и международная обструкция по отношению к диктатору Венесуэлы.

Президент Порошенко, а скажите пожалуйста, по вашему мнению Путин – легитимный президент России? А дипломатические отношения с Россией – страной-агрессором – не жмут?

Какого черта США признают Путина легитимным президентом?

Владимир Путин

Как гражданин не только России, но и США, я хочу получить ответ от американской администрации: какого чёрта США признают Путина легитимным президентом?

Да, кстати, чтобы два раза не вставать. Церемонию "инаугурации" Мадуро 10 января посетили президенты Кубы, Сальвадора, Боливии и Никарагуа, а также представители России, Китая и Турции.

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Тема
Выборы в России
Персоны
Владимир ПутинПетр Порошенко
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник:Facebook Славы Рабиновича
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