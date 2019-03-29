"Какая красивая пара!" Поцелуй Шойгу и Сечина попал на камеру и насмешил сеть

В сети стали популярными фотография и видео с министром обороны России Сергеем Шойгу, главой "Роснефти" Игорем Сечиным и владельцем Volga Group Геннадием Тимченко, которые пришли вместе на хоккей.

В кадре Сечин целует Шойгу в голову, а также обнимает Тимченко за шею и то ли целует в щеку, то ли шепчет что-то на ухо (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

Пользователи предположили, что гости оказались под прицелом популярного развлечения — камеры для поцелуев.

"Когда попал на камеру для поцелуев", "Дам я тебе дисконтную карту на бензин 3 %", "Третий лишний", "Шойгу: Что я здесь делаю?", "Высокие отношения", "Так и задушил бы!", "Какая красивая пара!" — отметили они.

Некоторые пользователи решили, что Сечину пришлось по ходу игры успокоить нервы чем-то алкогольным.

"Кто-то под пивом, похоже", "Ужас... Сечин в хлам бухой. Это не достойно главы госкомпании", — добавили комментаторы.

Шойгу, Сечин и Тимченко "Волчара с Уолл-стрит", Twitter ‏

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть заинтриговало фото, на котором изображены судьи, на первый взгляд, похожие на президента России Владимира Путина, экс-главаря "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) и министра обороны России Сергея Шойгу.

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