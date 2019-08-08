Как в Чернобыле: в сеть попало тревожное фото после ЧП с радиацией в России

В сети опубликовали фото происходящего в Архангельской области (Россия), где произошел взрыв на территории военной части, вызвавший резкое повышение уровня радиации.
Снимки появились в Telegram-канале Mash (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Архангельск прямо сейчас. Ранее в регионе произошел взрыв на военной базе, а экстренные службы отметили превышение уровня радиации. Теперь больных привозят в костюмах радиационной защиты – прямо как из одного недавнего сериала", – сказано в сообщении.
Взрыв в Архангельской области
atr.ua
Так, на кадрах видно, что прибывшие на место ЧП специалисты одеты в специальные костюмы, напоминающие те, которые носили после аварии на Чернобыльской АЭС.
ЧП в Ахангельской области
ЧП в Ахангельской области
Как сообщал OBOZREVATEL, в результате взрыва в Архангельской области погибли два человека, еще шесть пострадали. Экстренные службы подтвердили превышение радиационного уровня в поселке Ненокс.
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