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Как в Чернобыле: в сеть попало тревожное фото после ЧП с радиацией в России

1.4т Читать материал на украинском

В сети опубликовали фото происходящего в Архангельской области (Россия), где произошел взрыв на территории военной части, вызвавший резкое повышение уровня радиации.

Снимки появились в Telegram-канале Mash (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Архангельск прямо сейчас. Ранее в регионе произошел взрыв на военной базе, а экстренные службы отметили превышение уровня радиации. Теперь больных привозят в костюмах радиационной защиты прямо как из одного недавнего сериала", – сказано в сообщении.

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Взрыв в Архангельской области

Взрыв в Архангельской области

atr.ua

Так, на кадрах видно, что прибывшие на место ЧП специалисты одеты в специальные костюмы, напоминающие те, которые носили после аварии на Чернобыльской АЭС.

ЧП в Ахангельской области

ЧП в Ахангельской области

ЧП в Ахангельской области

ЧП в Ахангельской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате взрыва в Архангельской области погибли два человека, еще шесть пострадали. Экстренные службы подтвердили превышение радиационного уровня в поселке Ненокс.

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Место
Россия
Теги
взрыв Новости России
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