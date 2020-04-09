Как телевидение СССР обманывало народ: блогер раскрыл болезненную правду

В новостных выпусках на советском телевидении регулярно повторялись одни и те же сюжеты о каких-либо происшествиях на Западе.

Как рассказал в Twitter блогер Андрей Костюк, в 1980-х годах ему удалось доказать своим родным, что телевидение распространяет ложь.

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"Меня стало напрягать, что какие-то сюжеты вроде слово в слово повторялись. Мне казалось, раз в полгода… Особенно в совке на 1-м любили аварии на заводах на Западе, ну и, конечно, падающие самолеты… Дед-фронтовик не мог поверить, что "новости" – пурга и повтор", – написал он.

По словам Костюка, он собрал из болгарского магнитного ленточного накопителя примитивный видеомагнитофон.

"Я "записал" несколько характерных сюжетов и один с "упавшим самолетом", кажется в Южной Америке, и стал ждать", – отметил блогер.

Он сказал, что сюжеты повторились уже через три месяца и потом снова.

"Я и сам не ожидал, как часто крутили одно и то же, иногда меняя текст, если надо было приурочить к чему-нибудь. Одно дело подозревать, а совсем другое – точно знать, что тебя постоянно кормят ложью", – подчеркнул Костюк.

Когда то на заре 80х вся страна слушала коротковолновые приемники и смотрела, в лучшем случае 2 совковых канала телепропаганды. Над "вестями с полей" не смеялся только ленивый. Когда начинался вой про "агрессию США" в "мирных странах Африки" мы понимали что в Афгане жопа — Andrey Kostyuk (@AndrewKostuyk) April 8, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, блогер Максим Мирович считает, что все годы существования СССР народ спаивала сама советская власть, и выгодно это было лишь ей одной.

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