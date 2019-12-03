Из любой, в общем – неплохой идеи, но требующей слепой веры, можно сделать что угодно, от мракобесной инквизиции или ИГИЛа до каких-то непонятных сект, в которых беспрекословная вера дает старт массовым самоубийствам или куда более отвратительным вещам.

За примерами далеко ходить не нужно. Просто достаточно посмотреть на то, как в РФ из Путина уже создали идола для религиозного поклонения, а создателем этого культа стала профессиональная агентура КГБ, которая в свое время работала по линии пятого главного управления, за которым числился майор Путин и нынешний заведующий московской церковью – Гундяев. Кстати, на днях, в телевизионном эфире именно это и достаточно подробно изложил вице-премьер Болгарии Валерий Симеонов в эфире телеканала БНТ.

Что тут важно, Гундяев и его братва, с тайными званиями Конторы, наградами и прочим, не видит ничего плохого в том, что приходится работать с евангелической литературой. Более того, они уложили диктаторскую сущность Путина в обрамление церковных текстов и рассказывают, что он – посланник Божий на земле и чего хочет Путин, хочет Бог.

И вся эта многотысячная шобла попов не высказывает сомнений в том, что такие заявления прямо противоречат не только положениям Нового, но и Ветхого Заветов, а именно – нескольким заповедям, которые якобы послал сынам израилевым непосредственно Бог. Будь это иначе, они не благословляли бы на убийство солдат и тем более – их оружие. Если о людях еще можно было бы говорить, что поп молится, чтобы те остались живы, но нет, он молится за то, чтобы те как можно успешнее убивали, а оружие кропит, чтобы оно было исправным и точным.

Можно пройтись по всему списку заповедей и окажется, что гундяевская (если бы только Гундяевская!) церковь не оставила неприкосновенной ни единой заповеди. Но в данном случае, нас интересует всего одна, а именно №2 "Не сотвори кумира". Но гундяевцы уже сотворили из Путина кумира. Не станем погружаться в богословские споры о том, что и всех этих "святых" наваяли тоже против этой самой заповеди, а обратимся к тому, о чем писали утром – об импичменте президента США.

Мы задаемся справедливым вопросом о том "що сі стало" в Штатах? Почему там настолько упоролись, что отвергают даже саму возможность совершения Трампом преступлений? Почему сами республиканцы не гонят деда дрыном в Конгресс, чтобы тот либо признал вину лично, либо опроверг ее – тоже лично, и не позорил партию, насчитывающую уже столько лет своей истории, когда она была воплощением консерватизма, а значит – соответствия базовым ценностям страны?

Ведь это действительно напоминает реакцию сектантов, которые просто слышать ничего не хотят, кроме собственных проповедей и которым бесполезно что-то доказывать.

Они просто не видят ничего плохого в том, что отвергают диалог как таковой и между прочим, давно устоявшиеся процедуры разрешения таких спорных ситуаций. Их не трогает и то, что до этого момента процедура импичмента была тем инструментом, который вскрывал суть конфликта и снимал кризис, но в этот раз они отвергают сам этот инструмент с криками: "Мы верим Трампу", хотя на всех видных местах, воплощающих суть Америки, написано: "Мы верим в Бога". А это может значить, что образ Трампа как-то трансформировался в бога?

Коллеги спрашивают, не тронулись ли мозгами граждане США. Сейчас я постараюсь пояснить, что там на самом деле происходит, а уж что это такое, помешательство или что-то другое – судите сами. Еще раз подчеркну, что здесь нет цели ущемить чьи-то религиозные чувства и в общем, речь здесь не о религии как таковой, поскольку всем понятно, что скальпель и штык-нож – предметы одного рода, но только их использование может причислить их к чему-то доброму или злому. Более того, скальпелем можно легко убить, как и штык-ножом – спасти. Поэтому-то я и пишу, что не вижу разницы между увлечением евангелизмом и филателизмом. Другое дело, во что это выливается. Итак – поехали.

Кто-то может себе представить, что в США, средоточии демократии, кто-то может всерьез рассуждать о том, что Трамп – посланник бога и что он Богом ниспослан на землю, чтобы натурально установить мир и гармонию? Вернее, чтобы вот эту речь кто-то толкнул публично и этим человеком не заинтересовались психиатры? Если кому-то кажется, что такое возможно только в РФ – глубоко ошибается.

Наверное, у многих на слуху имя Рика Перри, министра энергетики США, который засветился в подковерных играх адвоката Трампа Джулиани, по играм в Украине. Как известно, он наотрез отказался давать показания следственному комитету Конгресса и даже не рассматривал такой возможности.

Собственно говоря, реакцию Перри на факт расследования комиссии по импичменту можно назвать эталонной для тех, кто даже слушать не хочет никакой негативной информации о Трампе хотя бы для того, чтобы наказать виновников, в распространении лживой информации. В общем, так поступают в любой вменяемой, демократической стране. Но Перри олицетворяет иной подход к этой проблеме, и как мы видим, Трамп действует примерно таким же образом.

Но это нам в Украине не всегда понятны причины такого странного поведения представителей высших эшелонов власти, а вот в Штатах эту причину найти легче, но опять же, если ты хочешь знать, а не верить. Если ты вбил в свою голову веру, то знаниям (о предмете твоей веры) там просто нет места.

Дело в том, что Рик Перри, как и ряд других высокопоставленных американских деятелей или просто – глав крупных бизнесов, принадлежат к довольно новому религиозному евангельскому течению, которое называется как-то, наподобие "независимая сеть харизматичных церквей" или "Христианство INC".

В общем, как это принято в Штатах, они "по-новому" открывают евангельские тексты и отвергают структуры старых церквей в принципе. Они толкуют положения евангелической литературы так, что собственно церкви и не нужно, а нужны харизматичные люди – носители новой идеи, которые способны реально влиять на текущие события и людей, которые поддерживают этих самых "харизматов".

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