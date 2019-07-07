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"Как это понимать?" Пропагандистка Путина закатила истерику из-за роста цен в России

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Российская пропагандистка Ольга Скабеева подняла панику в связи с существенным ростом цен в России по итогам минувшего года.

На своих страницах в соцсетях она опубликовала статистические данные, на которых видно подорожание на отдельные товары от 20 до 70%.

"Это мыслимое ли дело! Пшено подорожало на 73,6%. Капуста - на 72,8%. При годовой официальной инфляции 4,3%! Как это вообще понимать? Кто виноват? Явно ж не санкции, судя по набору продуктов. И что скажет Росстат - какая нынче метода подсчета?!" - возмущается Скабеева.

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"Как это понимать?" Пропагандистка Путина закатила истерику из-за роста цен в России
"Как это понимать?" Пропагандистка Путина закатила истерику из-за роста цен в России

"Ольга впервые сходила в магазин, на 60 минут", "А я все думал, когда же Трамп прекратит повышать цены", "Что скажет Путин про прорыв?" "Оля, а что там у хохлов? Это же важнее обнищания страны..." - смеются над пропагандисткой пользователи сети.

"Как это понимать?" Пропагандистка Путина закатила истерику из-за роста цен в России
"Как это понимать?" Пропагандистка Путина закатила истерику из-за роста цен в России
"Как это понимать?" Пропагандистка Путина закатила истерику из-за роста цен в России
"Как это понимать?" Пропагандистка Путина закатила истерику из-за роста цен в России
"Как это понимать?" Пропагандистка Путина закатила истерику из-за роста цен в России

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители Крыма потребовали "посадить на кол" оккупантов Путина из-за отсутствия рабочих мест и достойных зарплат.

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Персона
Ольга Скабеева
Место
Россия
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7
Комментарии
2
53
Смешно
3
Интересно
2
Печально
3
Трэш
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Ватное пшено под санкциями? Интересно, а Трамп об этом знает? Главное, чтобы цены на бояру не росли. Ну, и на телевизоры тоже.
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3
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ivanov Aleksej
ivanov Aleksej
А, не...заказуха...клятый госдеп заплатил ей...100%...Росстат грязью полить..ага, по-любому..зря шефа приплела...по шее получит пост удалить придется...
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ivanov Aleksej
ivanov Aleksej
А раньше не знала? Или продукты домой сами приходили???
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