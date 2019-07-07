"Как это понимать?" Пропагандистка Путина закатила истерику из-за роста цен в России

Российская пропагандистка Ольга Скабеева подняла панику в связи с существенным ростом цен в России по итогам минувшего года.

На своих страницах в соцсетях она опубликовала статистические данные, на которых видно подорожание на отдельные товары от 20 до 70%.

"Это мыслимое ли дело! Пшено подорожало на 73,6%. Капуста - на 72,8%. При годовой официальной инфляции 4,3%! Как это вообще понимать? Кто виноват? Явно ж не санкции, судя по набору продуктов. И что скажет Росстат - какая нынче метода подсчета?!" - возмущается Скабеева.

"Ольга впервые сходила в магазин, на 60 минут", "А я все думал, когда же Трамп прекратит повышать цены", "Что скажет Путин про прорыв?" "Оля, а что там у хохлов? Это же важнее обнищания страны..." - смеются над пропагандисткой пользователи сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители Крыма потребовали "посадить на кол" оккупантов Путина из-за отсутствия рабочих мест и достойных зарплат.

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