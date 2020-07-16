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Кадыров заставил чиновников отжиматься и снял их на видео

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Новости России
1,1 т.
Глава Чечни приказал приближенным чиновникам отжиматься на улице

Глава Чечни приказал приближенным чиновникам отжиматься на улице. "Махачкалинские известия"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заставил своих подопечных отжиматься на дорожке в парке и снял их на видео.

Соответствующие кадры опубликовала газета "Комсомольская правда". Чиновники с трудом справились с заданием.

На записи видно, что Кадыров усложнил задачу своим подчиненным: для упражнений им пришлось использовать специальный снаряд с узким хватом.

Как отметилот издание, успешно пройти испытание удалось другу детства главы Чечни и командиру отряда СОБР "Терек" Абузайду Висмурадову.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров стал посмешищем в сети после видео, в котором он заставил Александра Емельяненко извиниться перед гендиректором "Матч ТВ" Тиной Канделаки.

РоссияГрозный Рамзан Кадыров
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