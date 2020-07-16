Кадыров заставил чиновников отжиматься и снял их на видео

Глава Чечни Рамзан Кадыров заставил своих подопечных отжиматься на дорожке в парке и снял их на видео.

Соответствующие кадры опубликовала газета "Комсомольская правда". Чиновники с трудом справились с заданием.

На записи видно, что Кадыров усложнил задачу своим подчиненным: для упражнений им пришлось использовать специальный снаряд с узким хватом.

Как отметилот издание, успешно пройти испытание удалось другу детства главы Чечни и командиру отряда СОБР "Терек" Абузайду Висмурадову.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров стал посмешищем в сети после видео, в котором он заставил Александра Емельяненко извиниться перед гендиректором "Матч ТВ" Тиной Канделаки.