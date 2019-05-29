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К Путину не поехал: в России заговорили об отставке Кадырова

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В Кремле готовятся к трансферу власти в Чечне и к возможному смещению нынешнего главы республики Рамзана Кадырова.

Об этом, ссылаясь на свои источники в Администрации президента России и ФСБ, сообщает телеграм-канал Кремлевский БеЗбашенник.

"Говорят, что подготовка кейса Кадырова началась примерно с осени 2013 года. В тот же самый период Кадыров собрал на стадионе 30 тысяч солдат и назвал их пехотой Путина. Чем он будет заниматься дальше – пока не ясно. Возможно, будет работать за пределами республики", – предположили авторы канала.

Скрин со страницы поста телеграм-канала Кремлевский БеЗбашенник

Скрин со страницы поста телеграм-канала Кремлевский БеЗбашенник

По их словам, вместо Кадырова Чечню может возглавить нынешний руководитель парламента Магомед Даудов по прозвищу "Лорд". В 2004-м он закончил Махачкалинский институт финансов и права, далее – Академию управления МВД. Имеет награду героя России.

Рамзан Кадыров и Магомед Даудов

Рамзан Кадыров и Магомед Даудов

Грозный-информ

"Даудов познакомился с влиятельными людьми в АП, когда руководил администрацией Кадырова. Он сможет гарантировать статусность и безопасность его семьи. В Чечне сейчас наблюдается сильное, но латентное напряжение. Население беднеет. В Кремле считают, что при Даудове Чечня может стать более либеральной, что даст ей возможности для развития", – подытожили в телеграм-канале.

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Информацию о возможной отставке Размана Кадырова подтверждает "Кавказ.Реалии". По данным издания, он сейчас находится в Мекке.

"В республике посмеиваются – мол, Кадыров решил просить о сохранении своего статуса не у президента Владимира Путина, а у Всевышнего. Впрочем, вряд ли можно считать эту поездку в месяц Рамадан спонтанной. Тем более что руководитель ЧР часто совершает подобного рода визиты", – отметили там.

Как сообщал OBOZREVATEL, Рамзан Кадыров возмутился заявлением Владимира Зеленского о России и Крыме. Ему нашли объяснение.

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Персона
Рамзан Кадыров
Место
Россия
Тег
Новости России
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Григоренко Маша
Григоренко Маша
Моя 6лaгoдаpность тoмy, ктo покaзал мне прeкpаcный сайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁d4mot64 Пpоcто прoйдя проcтой опрoс пoлyчила почти пoлyгодовyю зapплaтy)) Пoльзуйтeсь, пoкa eщe еcть вoзмoжнoсть=)
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