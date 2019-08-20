"Закулисное что-то творится": адвокат рассказал об "исчезновении" Карпюка и Балуха

Украинские политзаключенные Николай Карпюк и Владимир Балух могли "выбыть" из российских тюрем в связи с тем, что их готовят к освобождению.

"У меня есть определенный оптимизм по этому поводу", – заявил в эфире ObozTV Алексей Барановский, адвокат Николая Карпюка.

Барановский обратил внимание, что и Балуха, и Карпюка забрали из колоний практически в один день.

"Плюс в Одессе произошло освобождение Долженкова и Мефедова (подозреваемые в сепаратизме фигуранты "дела 2 мая 2014 года". – Ред.). То, что все эти события происходят буквально на протяжении последних нескольких дней, свидетельствует о том, что происходит "что-то". Какие-то закулисные вещи происходят", – отметил адвокат.

Он подтвердил, что не знает фактического местонахождения Карпюка на данный момент, однако сообщил, что подал официальный запрос в тюремное ведомство.

"По закону они обязаны уведомлять родственников, да и адвоката тоже. Наверняка они уведомили, просто Почта России очень медленно ходит", – уточнил юрист.

Барановский воздержался от ответа на вопрос, в каком состоянии находятся Олег Сенцов, Станислав Клых, Павел Гриб и другие политзаключенные Кремля.

"Из совокупности знаний, слухов и так далее у меня есть сдержанный оптимизм", – еще раз повторил он.

При этом в московском СИЗО "Лефортово" приняли передачу для украинских политзаключенных, сообщила журналистка Виктория Ивлева в Facebook.

Ранее российский адвокат Марк Фейгин в комментарии OBOZREVATEL также не исключил, что этапирование узников Кремля может свидетельствовать о подготовке "большого обмена пленными". "Но, если готовится операция по обмену, об этом нужно узнавать, прежде всего, в Киеве, потому что Москва ничего не сообщит", – заметил он.

Николай Карпюк censor.net.ua

Как писал OBOZREVATEL, из колонии общего режима в Торжке пропал украинский политзаключенный Владимир Балух, осужденный за якобы незаконное хранение оружия в своем доме в Крыму. В скором времени стало известно о "пропаже" другого украинского политзаключенного – Николая Карпюка из тюрьмы Владимирский централ.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.