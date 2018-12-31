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Исчез целый подъезд: появились видео после мощного взрыва в Магнитогорске

4.4тЧитать материал на украинском

В сети появились видео с места частичного обвала жилого дома, где в ночь на 31 декабря прогремел взрыв.

На записях видно, что многоэтажка осталась без подъезда.

Возле места ЧП скопились десятки людей. Спасатели в течение нескольких часов ищут пропавших без вести, которых, по предварительным данным, 79 человек.

Исчез целый подъезд: появились видео после мощного взрыва в Магнитогорске

Илья Московец/ТАСС

Новости
В Виннице прогремел мощный взрыв в троллейбусе: есть пострадавшие

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мощный взрыв на Харьковщине оставил людей без крыши над головой. В результате ЧП пострадали двое людей.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияМагнитогорск
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Коваленко Николай
Коваленко Николай
Да горе, сочувствую, но нет олгинских тролей и никто Это не обсуждает, потому что это в раше, а не в Украине.
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Коваленко Николай, только порошенковский тролль всплакнул ...
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