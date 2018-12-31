Исчез целый подъезд: появились видео после мощного взрыва в Магнитогорске

В сети появились видео с места частичного обвала жилого дома, где в ночь на 31 декабря прогремел взрыв.
На записях видно, что многоэтажка осталась без подъезда.
Возле места ЧП скопились десятки людей. Спасатели в течение нескольких часов ищут пропавших без вести, которых, по предварительным данным, 79 человек.
Илья Московец/ТАСС
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мощный взрыв на Харьковщине оставил людей без крыши над головой. В результате ЧП пострадали двое людей.
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