Исчез целый подъезд: появились видео после мощного взрыва в Магнитогорске

В сети появились видео с места частичного обвала жилого дома, где в ночь на 31 декабря прогремел взрыв.

На записях видно, что многоэтажка осталась без подъезда.

Возле места ЧП скопились десятки людей. Спасатели в течение нескольких часов ищут пропавших без вести, которых, по предварительным данным, 79 человек.

Илья Московец/ТАСС

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мощный взрыв на Харьковщине оставил людей без крыши над головой. В результате ЧП пострадали двое людей.

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