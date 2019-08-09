Сколько веревочке ни виться, а конец будет.

Царству Путина 20 лет. Все сейчас вспоминают, с чего оно началось, а я пишу о том, чем оно неизбежно закончится. Мирно от власти он не уйдет никогда: хоть попал туда случайно, прикипел к ней душой, понравилась она ему очень. Даже экспериментов, как с потешным президентством Медведа, больше ставить не будет. Помните, как он рыдал от счастья на поствыборном митинге, когда вернул себе даже не власть, которую не терял, а всего лишь формальный президентский титул.

Владимир Путин 24 канал

В общем, Путин будет держаться за трон всеми своими вставными зубами и сохнущими руками до последнего, пока его не скинут силой. Неизвестно, будет ли это конец Гитлера, загнанного как крыса в бункер, или Муссолини, повешенного вниз головой на потеху горожанам, или Чаушеску, поставленного к стенке, или Саддама Хусейна с петлей на шее, или Муамара Каддафи с черенком от лопаты в заднице. Детали - не главное. Важно, что финал Путина будет таким же, как и у других диктаторов, бесконечно цеплявшихся за власть, конфликтовавших с окружающим миром и (или) собственным народом.

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