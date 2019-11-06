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6 ноября • обновлено в 11:56
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"Хорош позориться, мерин колхозный!" Лавров насмешил россиян новым перлом о Западе

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров нарвался на критику интернет-пользователей нелепым высказыванием об очередной угрозе российского государства западным странам.

Видео его выступления на конференции ОБСЕ по свободе СМИ и безопасности журналистов опубликовал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В частности, глава российского МИД заявил, якобы после развала СССР Запад стал бояться "честной конкуренциии" с РФ.

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Лавров насмешил россиян новым перлом о Западе

Лавров насмешил россиян новым перлом о Западе

Коллаж

"После распада Советского Союза было объявлено о конце истории. Теперь же, когда история воскресла, Запад стал бояться честной конкуренции в информационном пространстве, да и в других сферах тоже", — попытался похвастаться Лавров.

Однако такое заявление стало только поводом для насмешек над главным дипломатом страны-агрессора.

Под соответствующим постом пользователи соцсети оставили комментарии, в которых они подшучивают над ним. Также они отметили, что "информационная конкуренция" Запада с РФ не мешает дочери Лаврова жить в США.

Скриншот

Скриншот

twitter.com/dimsmirnov175

"Говорящая лошадь под коксом заговорила о каком-то страхе! Ваших отпрысков выкинуть надо из Запада, вот это будет страх всей "власти", "Ключевое, о чем всегда терзают смутные сомнения, — честной!", "Хорош смешить народ и позориться", "В РФ цензура, блокировки, посадки, а этот мерин колхозный о честной конкуренции в информпространстве проржал", "О да! Запад прям забоялся мелкой тявкалки, которая мечется под ногами", "А дочь его в США живет и по-русски говорит с акцентом потому, наверное, что боится конкуренции в информационном пространстве?" — прокомментировали в соцсети.

Скриншот

Скриншот

twitter.com/dimsmirnov175

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава российского МИД Сергей Лавров выдвинул громкое заявление США, обвинив их в поддержке лояльных Вашингтону вооруженных формирований на доходы от добытой в Сирии нефти.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Запад
Персона
Сергей Лавров
Место
Россия
Теги
Новости России СМИ
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ещё одна любимая тема обоза - не только #весьмир презирает и смеётся над Россией, но и сами россияне типа смеются над Россией и постоянно оскорбляют правительство. Украинцы, когда вы уже очнетесь и реально посмотрите на мир? Придите в себя
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Коксовый Ларушка
Коксовый Ларушка
Маразм крепчает. А Запад московия может только в зад почмокать.
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