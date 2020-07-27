Иногда издалека кое-что видно не хуже, чем вблизи…

…Вспоминая и сравнивая. В 60-ые – 80-ые в т.н. СССР удавалось работать десяткам свободных художников (и не только художников) нон-конформистов. Власть их сажала, громила, пресекала, всячески унижала и дискредитировала. Но, когда рухнул "железный занавес", оказалось, что очень близкие и похожие художественные идеи и новации будоражили мысль как творцов на Западе, так и мастеров в закрытом цензурой СССР. Вскоре новое русское искусство пришло в выставочные залы Европы, а т.н. соцреализм умер…

Что прояснил Хабаровск. Интервью с хабаровчанами показывают, что все мы - в Москве и Иркутске, в СПб и Архангельске, в Новосибирске и Екатеринбурге понимаем и оцениваем происходящее в нашей многострадальной стране почти одинаково, несмотря на 100 лет подавления народа госпропагандой, цензурой и чекизмом. Разница у нас в том, что пока только хабаровчане обрели право говорить все открыто и прямо. Голос Хабаровска – это и есть голос всей России! Это первый город в стране, где не отдельные бунтари-аналитики, а все граждане открыто показывают, что понимают и принимают только правду.

В Край возвращается нормальный русский язык, которого нет в госСМИ. С ложью там не спорят, ее просто отторгают. И за правду они готовы стоять плечом к плечу! Никого не удивляет, что, как в 91-ом, в защиту ГКЧП, так и сейчас – в защиту "нового губернатора" в Крае не вышел и не выйдет ни один человек. У лжи короткие ноги! Действующая власть совершенно инородна самой России, которой она все еще управляет.

Вся постсоветская пропаганда, как и советская, вся соловьевщина, строится исключительно на демагогии. Поэтому мощная государственная машина госТВ, превратилась в деструктивную систему, которая, на самом деле, разрушает авторитарный режим и углубляет разрыв между обществом и властью. (Поэтому, я за то, чтобы Соловьев пока не уходил и продолжал работать на ТВ, и чтобы Дмитрий Гордон продолжал сочинять и исполнять свои веселые разоблачающие песни). Абсолютно разоблачительным является тот факт, что госТВ Хабаровск все еще не заметило!!

Что дальше. Кремлевская власть до сих пор способна была предложить обществу только два варианта ответа – либо ложь, либо насилие. Первый вариант уже не пройдет, второй поднимет всю страну, будет стоить нам очень дорого, но закончится падением всей системы. Расколются и сами силовики, полиция будет с народом. Также надо учитывать очевидное - каждый день протеста укрепляет демонстрантов и ослабляет Центр, время работает на нас.

"Официальная" сторона противостояния провалилась очень быстро – Дегтярев проявил себя с самой худшей стороны всего несколькими репликами и поступками. Стало ясно, что он подходит Хабаре "как корове седло", ему там делать абсолютно нечего. Город это вполне осознал!

Лучший вариант выхода из конфликта на сегодня – вернуть Фургала домой и не мешать ему работать (можно даже не судить, ибо суд станет новым, громким провалом власти). Ну а гражданское общество должно по всей стране поддержать Хабаровск.

Худший вариант – если власть продолжит держать врио Дегтярева и продолжит накалять конфликт. В таком случае предсказать последствия я не берусь.

В кроваво-сталинские времена, для сохранения власти вождя весь народ, как писал А.И. Солженицын, пришлось объявить "врагом народа". Миллионы людей оказались польско-японско-английскими шпионами, предателями, вредителями, антисоветчиками, контрреволюционерами и прочая, и прочая, и прочая…

Спрашиваете, продвинулись ли мы вперед за последние 85 лет? Отвечаю - не то слово!

Теперь, в процессе системного обнуления и омоложения, ситуация существенно изменилась. Теперь активные граждане сплошь и рядом оказываются либо "экстремистами", либо "иноагентами". Молодая постсовковая фемида научилась уверенно считать пока только до двух, третье, четвертое клеймо находятся в работе.

А вот с действующими политиками, они идут собственным, отдельным маршрутом, возникли серьезные проблемы. Возьмем, к примеру, Фургала. Главный избиратель дважды оказывал ему высокое доверие и избирал народным депутатом Госдумы. Затем удачная политкарьера дальневосточника продолжилась, и он был успешно зарегистрирован, а затем и избран, губернатором. Но спустя пару лет произошло что-то непредвиденное и в Кремле вдруг обнаружили, что Фургал мог быть причастен к убийству – о-го-го-, аж 15-летней давности! А Кремль, конечно же, ошибаться не может! (Голоса с мест – ясно, что он не ошибается, но когда именно - когда пустил в ГД, или когда утвердил губером?). История с "непредсказуемым прошлым" продолжается…

Голоса "снизу" дополняют новые банальные вопросы "сверху" – а если вдруг обнаружится, что не только Фургал, но и Дегтярев и любой другой руководящий чиновник попадает под серьезнейшие подозрения в том, что 20, 30, или 50 лет назад кого-то убил, зарезал и изнасиловал…И никуда не денешься! По-моему, Кремль открыл новый, универсальный и очень эффективный метод борьбы с "врагами". И это вам не какой-то дурацкий, западный харазмент, двадцатилетней давности, это очень серьезно! И уж тем более, это лучше, чем слепое копирование сталинщины, когда Фургал мог легко сесть за то, присвоил чужую фамилию, а настоящего, любимого народом Фургала зверски убил! Тогда, ведь, и Дегтярев, наверняка, пострадал бы за то, что тайно рыл туннель то ли под Ла-Маншем, то ли под проливом Лаперуза (это ближе)… А вместе они оказались бы явными "трокцистами"!...

Правда, под подозрение теперь опять попадает и весь народ, и вся номенклатура! И затруднительно ответить на вопрос – есть прогресс за 85 лет или его нет и мы стоим на месте, т.е. "и дольше века длится день", как писал Ч. Айтматов?

И, все-таки, несмотря ни на что, верной дорогой ведет нас товарищ!

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