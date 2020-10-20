В России замечены признаки нового межведомственного конфликта между СВР-ФСБ и ГРУ.

Служба внешней разведки РФ, 20 октября, совершенно неожиданно обвинила США в подготовке "революционного" сценария в Молдове, где в ноябре состоятся президентские выборы. Главным обвинителем США выступил, глава СВР Сергей Нарышкин, который уже не в первый раз выступает как телеведущий или пресс-секретарь, а не как глава серьезного силового ведомства.

Например, в сентябре Сергей Нарышкин уже обвинял в организации протестных акций в Беларуси западные страны. Хотя, в протестах в Беларуси и в целом в формировании оппозиции со всеми вытекающими событиями чётко прослеживался след именно российских спецслужб.

Создается впечатление, что в данном случае, СВР РФ, с оглядкой на опыт в Беларуси, заранее решило устами своего пресс-секретаря обвинить Запад в подготовке неких “мероприятий” в Молдове. А это, в свою очередь, указывает на то, что сама по себе подготовка и вправду имеет место быть, но только не с западным, а российским следом.

Дело в том, что 19 октября, журналисты-расследователи из RISE Moldova и "Досье" опубликовали материал о том, что карьерный рост президента Молдовы Игоря Додона проходил под аккомпанемент сотрудничества с бывшими и действующими сотрудниками российской разведки и в настоящее время он находится под неустанным курированием Москвы.

Собственно, то, что Игорь Додон до мозга кости пророссийский никого уже давно не удивляет, но интересно в этом материале, после публикации которого так перевозбудился Сергей Нарышкин, другое.

Например, было озвучено, что "Молдавским отделом" в управлении Чернова руководит ветеран российской разведки Игорь Маслов. Именно Маслов и является куратором Додона, а через аппарат Чернова шлются документы в штаб-квартиру СВР и замглавы администрации президента РФ Дмитрию Козаку, отвечающего сейчас за взаимоотношения со странами СНГ и Евразийского экономического союза.

То есть, фактически, RISE Moldova и "Досье" своим материалом раскрыли всю иерархию подчинения Игоря Додона СВР, или читай – ФСБ. Но куда раньше, 2 сентября, группа "Досье" опубликовала большой материал о том, как Владимир Чернов курирует проход к власти в Грузии пророссийской “оппозиции”.

Фактически, в кротчайшие сроки "Досье" раскрыло практически все проекты СВР на постсоветском пространстве, которые имеют на сегодняшний день острую актуальность.

Напомню, что проект "Досье" курирует Михаил Ходорковский, который, мягко говоря, тесно сотрудничает с МО РФ и в частности ГУ ГШ ВС РФ, или как повелось традиционно – ГРУ. Именно "Досье" проводило самые масштабные расследования по операциям ФСБ и в частности ЧВК “Вагнер” Евгения Пригожина.

И вот, накануне выборов в Грузии и Молдове расследователи дают весьма болезненную пощёчину СВР-ФСБ. Причем настолько болезненную, что Нарышкину приходится в очередной раз вживаться в роль пресс-секретаря и заполнять информационное пространство темой “революций” под патронатом США.

Такая полномасштабная атака ресурсов ГРУ на конкурирующую контору объяснима лишь одним – позиции Лубянки дельцы с Гризодубовой, после относительного успеха ряда операций, в частности в рамках беларуского проекта, намерены потеснить. Именно поэтом проводится тотальное вскрытие и дискредитация лубянковской сети и перспективных проектов, что чревато очередным витком межведомственного противостояния.

И не забываем, что ни ГРУ, ни Шойгу не забыли, как благодаря СВР-ФСБ, всему миру стало известно, кто стоит за отравлением Скрипалей и не только, что даже очередному начальнику ГРУ Коробову пришлось скончаться после "продолжительной болезни", как и его предшественнику Сергуну...

Наблюдаем!