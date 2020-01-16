Протеже Путина: Госдума утвердила Мишустина премьером России

Нелегитимная Государственная Дума России проголосовала за кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания 16 января. Таким образом, российские депутаты поддержали креатуру президента России Владимира Путина, который выдвинул главу Федеральной налоговой службы РФ в руководители правительства.

В частности, кандидатуру Мишустина поддержали "Единая Россия", ЛДПР и "Справедливая Россия". Что касается коммунистов, то они воздержались.

Выступая перед Госдумой, Мишустин подтвердил расширение ее полномочий, как и Кабмина, о чем говорил в послании к Федеральному собранию РФ Путин.

"Я буду ориентировать новый состав правительства на тесное партнерство с депутатами Государственной думы. Новые члены правительства будут нести персональную ответственность", – сказал чиновник.

Мишутин в Госдуме "РИА Новости"

Мишутин в Госдуме "РИА Новости"

Напомним, что Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. В 1989 году он окончил Московский станкоинструментальный институт (сейчас Московский государственный технологический университет "СТАНКИН") по специальности "системы автоматизированного проектирования", в 1992 году – аспирантуру этого института.

Является доктором экономических наук. С 1992 года по 1995 год был директором тестовой лаборатории Международного компьютерного клуба.

Михаил Мишустин "РИА Новости"

В 1995-1996 годах занимал должность заместителя генерального директора Международного компьютерного клуба, председателя правления Международного компьютерного клуба.

В августе 1998 года был назначен на должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России. В 1999-2004 годах – заместитель министра Российской Федерации по налогам и сборам.

С 2004 года по 2006 год возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. В 2007-2008 годах руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами. А в 2010 году Мишустин снова стал руководителем ФНС.

Как сообщал OBOZREVATEL:

российский премьер-министр Медведев заявил об отставке после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию 15 января. Президент собрался предложить ему должность замглавы Совбеза РФ.

Вместе с Медведевым в отставку ушел весь Кабинет министров.

Путин подал на рассмотрение парламента кандидатуру нового главы правительства РФ – руководителя ФНС Михаила Мишустина.

OBOZREVATEL узнал факты из биографии российского чиновника: он оказался любимцем рупоров Кремля, имеет похожие увлечения с Путиным и владеет многомиллионным состоянием.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.