Уточка в законе и чекистские Шах-Ады.

Метафизическая парадигма российской вертикали вновь возбудилась крутыми законопроектами. Венцом юридического творчества нужно признать одобрение в России закона о борьбе с материалами, оскорбляющими институты власти. С богословской точки зрения его смело можно назвать карой за ПУТИНО-ХУЛЬСТВО. Верной дорогой идете, товарищи, сказал бы по этому поводу не только вождь мирового пролетариата, но и какой-нибудь иранский АЯТОЛЛА́.

В таких замечательных странах как Афганистан, Саудовская Аравия, Судан святотатство карается через повешение. Предлагаю российским законотворцам не ограничиваться штрафами и в этой связи восстановить в стране смертную казнь. Оскорбил Путина, косо взглянув, понимаешь, на его институт - публично казнить. Как у Сурикова в "Утре стрелецкой казни", помните? Красная площадь, собор Василия Блаженного? Только не с той стороны, где Немцов мост, а с этой, на лобном месте… Впрочем, расстрел Немцова можно считать преамбулой к этому закону и первой карой за ПУТИНО-Хульство…

Новости Путин сделал чистосердечное признание

От всего сердца поздравляю верных путинцев! СССР форева… По факту не неуважение, а, стало быть, любое отрицательное отношение к правящему режиму, теперь может признаваться нарушением законодательства.

Как-то незаметно пресловутая 58-я статья возрождается в путинском ремиксе. 58 статья УК РСФСР, пункт 10: "…Пропаганда или агитация, содержащие призыв к ослаблению Советской власти…" Под это милое определение прокатывало все - от анекдота на кухне до карикатуры на стене. "Материалы, оскорбляющие институты власти" — это несомненно роскошная формулировочка! Есть, где разгуляться нынешним Швондерам…

Таким образом, старый русский вопрос "Ты меня уважаешь?" поднят из питерских подворотен, из московских и провинциальных пивбаров на национальный уровень и поставлен (вместе с россиянами) даже не ребром, а куда более унизительным образом.

Считаю, что следующим логическим шагом после табу на ПУТИНО-ХУЛЬСТВО должен стать запрет упоминания его имени всуе! Как теолог, призываю не откладывать эту заповедь и поставить завтра же на голосование сразу в трех чтениях, нулях прениях, пяти пениях, во всех четырех путинских правлениях. За нарушение заповеди и упоминании Путина предлагаю - по старой русской традиции - высылку в Сибирь.

Также необходимо российским законодателям немедленно задуматься о юридическом наказании за одобрительные высказывания о любых западных политиках и вообще о преступности симпатий к всяческого рода пендосам и их либеральному образу жизни. Это крайне необходимо для того, чтобы уже существующую в России на практике путинскую теократию официально оформить. Нужно утвердить еще одну, найпервейшую заповедь: "Да не будет у тебя других богов" и "Путину единому поклоняйся - Ему одному служи".

Ну и так далее по списку. "Не делай себе кумира кроме Путина, шесть дней работай на единую россию, а седьмой день Путину". С пятой заповедью тоже все просто. Даром, что ли, Сурков недавно в своем философском трактате объяснял, что в Америке, мол, есть отцы-основатели, и россиянам пора назвать вещи своими именами! Так что записывайте, звучать это будет так… "Почитай Отца своего Путина и твою мать Кабаеву!"

Ну а дальше проще: "Не убий, если не ради Путина, не прелюбодействуй, кроме как по приказу, при выполнении поручения в Солсбери… Не кради то, что Кремль не велел, не произноси ложного свидетельства поперед Батьки Путина, не желай дома и жены ближнего твоего, если ты не зеленый человечек в Донбасс посланный".

Вот в таком стиле весь декалог Моисея нужно переработать и законодательно оформить, а не верующим - нары и анафема!

Российскую Госдуму теперь не моги ни ГОС-ДУРОЙ, как Познер когда-то, назвать, ни ГОС-ДУПОЙ, каковой она по сути является. Это собрание политических импотентов и холуёв, называющих себя сенаторами, теперь нужно будет всерьёз, не улыбаясь, именовать ПОЛИТИКАМИ! У меня точно не получится – расхохочусь! Но многие в России, даже мои друзья епископа, уверен, справятся… Генетическая монголо-татарско-сталинская память поможет!

Недавно статья о богохульстве была применена в одной из феерических стран для судебного преследования учительницы, которая позволила школьникам назвать плюшевого медвежонка Мухаммедом! Считаю, что данную юридическую практику россиянам тоже стоит перенять. Взять под охрану нужно не только институты власти… Приравнять к оскорблению последних, к ПУТИНО-ХУЛЬСТВУ, нужно даже неуважительные высказывания об уточке Медведева, как к одному из священных символов современной России. Впрочем, по факту это уже давно так и есть…

Мои поздравления россиянам. Не останавливайтесь! Вводите законодательно кремлевский аналог Шахады, так называемую формулировку, которую используют при обращении в ислам. Кстати, название, если его разбить по слогам, путинцам точно подходит: "Шах - Ада"!

В чекистской традиции следующий Шах-АДА должен звучать так. Повторяйте хором, россияне: "Нет Бога кроме Путина и Гундяев пророк Его!"

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