Российских журналистов опять не пустили на Форум Свободной России, который в 7-й раз организовывает оппозиционер Гарри Каспаров.

В этот раз это были представители Первого канала и Известий.ру.

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Российские журналисты

Российские журналисты

Они не стали прорываться через охрану, попросили объяснить им, почему не могут присутствовать на форуме.

На мой вопрос как они чувствуют себя в ситуации, когда они не желательны на различных форумах и мероприятиях, когда их отовсюду выгонят и никто не хочет общаться, корреспондент Первого канала ответил просто: "Это наша работа".

Все детали и подробности на видео.

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