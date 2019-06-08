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Галина Остаповец
Галина Остаповец
ЖурналистВсе статьи автора

Российские пропагандисты опозорились на форуме Каспарова

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Российских журналистов опять не пустили на Форум Свободной России, который в 7-й раз организовывает оппозиционер Гарри Каспаров.

В этот раз это были представители Первого канала и Известий.ру.

(Чтобы смотреть видео, скролльте до конца страницы)

Российские журналисты

Российские журналисты

Российские журналисты

Российские журналисты

Они не стали прорываться через охрану, попросили объяснить им, почему не могут присутствовать на форуме.

На мой вопрос как они чувствуют себя в ситуации, когда они не желательны на различных форумах и мероприятиях, когда их отовсюду выгонят и никто не хочет общаться, корреспондент Первого канала ответил просто: "Это наша работа".

Все детали и подробности на видео.

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Автор
Галина ОстаповецГалина Остаповец
Тема
российская пропаганда
Персона
Гарри Каспаров
Место
Россия
Теги
пропагандаНовости Россиироссийские телеканалы
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