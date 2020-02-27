Главная Новости
27 февраля • обновлено в 20:16
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

ФСБ вместо Facebook: откровения Путина в интервью ТАСС высмеяли яркой пародией

3.9т
Читать материал на украинском

В России высмеяли откровения президента Владимира Путина об отношении к техническому прогрессу.

Так, в недавнем интервью ТАСС Путина спросили, что он думает о достижениях человечества за последние 20 лет.

"Прогресс не остановить. И не надо. Мне комфортно, потому что я ничем не пользуюсь. У меня есть другие возможности. Мне проще снять трубку специальной связи и мне найдут любого абонента", – заявил он.

В свою очередь в сети напомнили о пародии Comedy Club, где комик, изображая Путина, похвастался, что у него есть нечто лучшее, чем популярная социальная сеть.

"Говорят, в фейсбуке найти можно любого человека. Но зачем мне фейсбук, если у меня есть ФСБук. Даже интернет не нужен. Достаточно просто позвонить, и уже нужный человек загружается мне прямо в кабинет", – шутил артист.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Путина своеобразно потроллили из-за того, что он совсем не умеет пользоваться современными гаджетами.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
ФСБ Facebook
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
27
Смешно
2
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рыбкин Владислав
Рыбкин Владислав
Мощный ресурс,можно всю мацкву в автозаки загрузить:)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Как, и кгававый путинский режим не расстрелял этих людей?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги