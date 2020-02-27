В России высмеяли откровения президента Владимира Путина об отношении к техническому прогрессу.

Так, в недавнем интервью ТАСС Путина спросили, что он думает о достижениях человечества за последние 20 лет.

"Прогресс не остановить. И не надо. Мне комфортно, потому что я ничем не пользуюсь. У меня есть другие возможности. Мне проще снять трубку специальной связи и мне найдут любого абонента", – заявил он.

В свою очередь в сети напомнили о пародии Comedy Club, где комик, изображая Путина, похвастался, что у него есть нечто лучшее, чем популярная социальная сеть.

"Говорят, в фейсбуке найти можно любого человека. Но зачем мне фейсбук, если у меня есть ФСБук. Даже интернет не нужен. Достаточно просто позвонить, и уже нужный человек загружается мне прямо в кабинет", – шутил артист.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Путина своеобразно потроллили из-за того, что он совсем не умеет пользоваться современными гаджетами.

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