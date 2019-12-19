"Сейчас башку снесет!" Очевидцы смертельной стрельбы в Москве рассказали о нападении

Очевидцы смертельного нападения в центре Москвы 19 декабря сообщили, что слышали целую серию выстрелов.

Комментарии случайных прохожих, оказавшихся на месте инцидента, опубликованы в Telegram (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Мы шли с девушкой по Кузнецкому мосту в сторону Лубянки. Хотели посмотреть, как украшена Москва к новому году. Послышались звуки выстрелов. Я думал, это ремонтные работы. Отбойный молоток или что-то в этом роде. Но звуки выстрела ни с чем не спутать.

Впереди я увидел, что все перекрыто. Мигалки. Прижимаются к машинам полицейские. ДПСники отстреливаются", – рассказал один из очевидцев.

Он добавил, что к ним подбежал мужчина в каске и бронежилете и накричал на них. "У*бывайте отсюда! Сейчас рикошетом башку снесет! Тут война", – привел собеседник журналистов высказывание правоохранителя.

Район, где произошла стрельба, оцепили twitter.com/SazonPRO

Очевидец Владимир Адясов рассказал, что в 18:01 выходил из магазина на Кузнецком мосту, когда услышал перестрелку.

"Сначала люди подумали, что это фейерверк. Но потом, судя по тому, что полицейские, которые там были, которые стоят обычно напротив этого здания, регулируют движение, сделали очень умный ход – они стали кричать людям, чтобы те не стояли и не смотрели, а чтобы бежали. Все сразу поняли, что за ситуация происходит. Все просто побежали. Я хотел остаться поснимать, но подумал, что вдруг какой-нибудь теракт", – сказал он в комментарии RT.

Район, где произошла стрельба, оцепили twitter.com/SazonPRO

"Обычно же один-два-три выстрела, а тут их было очень много. Не смогу даже сосчитать – но было много. Настолько часто они шли. Минуту-полторы это продолжалось. Обстановка была опасная", – добавил Адясов.

Как писал OBOZREVATEL, нападение произошло вечером у здания ФСБ на Лубянке. В столицу РФ срочно стянули спецназ, ОМОН и силы Росгвардии. Предварительно, погибли три человека. В сети также появились видео очевидцев с места преступления.

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