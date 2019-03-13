"Это тупик, Россия на грани катастрофы": Сотник предрек крах ''лубянского рейха''

Режим в России, который установил президент Владимир Путин, находится в тупике. Никто не понимает, куда двигаться дальше.

Путин требует "чистки чиновничества среднего звена" и рискует поставить себя и свое окружение один на один с изголодавшимися "низами", написал в блоге на OBOZREVATEL российский журналист Саша Сотник.

"Путинский режим зашел в тупик. Никто не понимает, куда двигаться дальше. Путин требует "чистки чиновничества среднего звена" и рискует поставить себя и свое окружение один на один с изголодавшимися "низами". А они уже ворчат и тихо, но люто ненавидят кремлевскую верхушку и её прикормленный олигархат. Это приведет к дезорганизации работы путинской "вертикали" на среднем уровне", – считает Сотник.

Владимир Путин

По его мнению, "снизу" могут постучаться в Кремль с вопросом "А что это вы тут делаете? – милости просим на виселицу!".

"Или же прокремлевское силовичье постучится к каждому россиянину со словами "А что это тебе так зашибись? Не пора ли тебя распотрошить?" Похоже, режим готов сыграть в этой ситуации на опережение. К чему это приведет – вопрос вопросов. Тем более, что Путин привел страну на грань реальной геополитической катастрофы. Лубянский рейх будет рушиться жестко, и эти потрясения окажут влияние не только на постсоветское пространство", – подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, обстановка в России накаляется с каждым днем все больше, и удерживать власть для президента Владимира Путина бескровно становится все сложнее.

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